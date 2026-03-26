Российский дрон ударил по ресторану в Харькове - что известно

В Харькове российские войска ударили по ресторану дроном, известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Вражеский удар БпЛА зафиксирован в Слободском районе Харькова. По предварительной информации, попадание - в здание ресторана. Сейчас известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара по Харькову - написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов при этом указал, что "по уточненной информации, удар пришелся в землю, возле жилых домов и ресторана". "Сейчас известно об одном пострадавшем. Также повреждены около 10 автомобилей", - отметил он.

