Прямо посреди дня во дворе многоэтажки - новые кадры с места удара рф в Харькове, где возросло число пострадавших

Число раненых из-за утренней атаки рф в Харькове, где враг ударил по двору многоэтажки, продолжает расти - уже известно о 9 пострадавших, сообщили в среду в Харьковской областной прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 25 марта около 11:40 вооруженные силы рф нанесли удары по двум районам Харькова. По предварительным данным следствия, враг применил ударные БпЛА типа "Герань-2".

По состоянию на сейчас известно о девяти пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. У несовершеннолетней - острый шок