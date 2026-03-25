Прямо посреди дня во дворе многоэтажки - новые кадры с места удара рф в Харькове, где возросло число пострадавших
Киев • УНН
Российские дроны атаковали жилые дома в двух районах Харькова. Среди девяти пострадавших есть 15-летняя девушка и женщина в тяжелом состоянии.
Число раненых из-за утренней атаки рф в Харькове, где враг ударил по двору многоэтажки, продолжает расти - уже известно о 9 пострадавших, сообщили в среду в Харьковской областной прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 25 марта около 11:40 вооруженные силы рф нанесли удары по двум районам Харькова. По предварительным данным следствия, враг применил ударные БпЛА типа "Герань-2".
По состоянию на сейчас известно о девяти пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. У несовершеннолетней - острый шок
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Холодногорском районе Харькова "прямо среди дня оккупанты попали беспилотником по двору многоэтажного жилого дома".
Он сообщил также, что среди пострадавших здесь - 15-летняя девушка. Одна из раненых в этом районе женщин, по его данным, в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
В еще одном районе города, где был "прилет" - Новобаварском - 5 пострадавших, указал глава ОВА. Вражеский удар беспилотником пришелся по частному дому. Из-за обстрела вспыхнул пожар. Также взрывом повреждены соседние жилые дома.
