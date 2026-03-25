Харьков подвергся дроновой атаке РФ - враг ударил возле многоэтажки, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Оккупанты ударили БПЛА по Холодногорскому и Новобаварскому районам. Повреждены жилые дома, горят автомобили, зафиксированы пострадавшие женщины.

Российские войска ударили дроном вблизи жилой многоэтажки в Харькове, по предварительной информации, есть пострадавшая, сообщили в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал БПЛА Холодногорский район Харькова. По предварительной информации, зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. На место выехали бригады медиков и подразделения ГСЧС. Выясняем подробности. Угроза с воздуха сохраняется

- написал глава ОВА Синегубов.

Как отметил мэр Терехов, "враг нанес удар боевым дроном "шахед" по Холодногорскому району. По предварительной информации, требующей уточнения, есть раненые". "Попадание перед многоэтажным жилым домом, горят припаркованные возле него авто", - уточнил позже Терехов.

В результате вражеского обстрела есть пострадавшая. Медики госпитализируют женщину, получившую травмы в результате взрыва. По уточненной информации, российский БПЛА попал возле многоэтажного дома. Горят автомобили

- отметил позже Синегубов.

Также, по его словам, зафиксирован еще один удар по Холодногорскому району.

"Враг нанес еще и удар по Новобаварскому району - по частному дому. По предварительной информации есть пострадавшая женщина", - добавил также Терехов.

"Еще один удар вражеского БПЛА - в Новобаварском районе Харькова. В результате обстрела произошел пожар. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем", - отметил при этом Синегубов.

"В Новобаварском районе уже двое пострадавших в результате вражеского обстрела", - уточнил позже мэр.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков, где враг атаковал БПЛА Слободской и Основянский районы, и 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека - в городе Дергачи получила ранения 82-летняя женщина; в селе Шиповатое Великобурлукской общины пострадал 60-летний мужчина; в селе Цуповка Дергачевской общины пострадала 34-летняя женщина.

Юлия Шрамко

