Харків зазнав дронової атаки рф - ворог вдарив біля багатоповерхівки, є постраждалі

Окупанти вдарили БпЛА по Холодногірському та Новобаварському районах. Пошкоджено житлові будинки, горять автомобілі, зафіксовано постраждалих жінок.

Російські війська вдарили дроном поблизу житлової багатоповерхівки у Харкові, є постраждалі, повідомили у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН. Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. На місце виїхали бригади медиків та підрозділи ДСНС. З'ясовуємо подробиці. Загроза з повітря зберігається - написав голова ОВА Синєгубов. Як зазначив мер Терехов, "ворог наніс удар бойовим дроном "шахед" по Холодногірському району. За попередньою інформацією, що потребує уточнення, є поранені". "Влучання перед багатоповерховим житловим будинком, горять припарковані біля нього авто", - уточнив згодом Терехов. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждала. Медики госпіталізують жінку, яка зазнала травм внаслідок вибуху. За уточненою інформацією, російський БпЛА поцілив біля багатоповерхового будинку. Горять автомобілі - зазначив згодом Синєгубов. Також, з його слів, зафіксовано ще один удар по Холодногірському району. "Ворог наніс ще й удар по Новобаварському району - по приватному будинку. За попередньою інформацією є постраждала жінка", - додав також Терехов. "Ще один удар ворожого БпЛА - у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Інформацію щодо пошкоджень і постраждалих уточнюємо", - зазначив при цьому Синєгубов. "У Новобаварському районі вже двоє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу", - уточнив згодом мер. Доповнення За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків, де ворог атакував БпЛА Слобідський і Основ’янський райони, і 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей - у місті Дергачі зазнала поранень 82-річна жінка; у селі Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 60-річний чоловік; у селі Цупівка Дергачівської громади постраждала 34-річна жінка.