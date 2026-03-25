Просто посеред дня по двору багатоповерхівки - нові кадри з місця удару рф у Харкові, де зросла кількість постраждалих

Кількість поранених через ранкову атаку рф у Харкові, де ворог поцілив у двір багатоповерхівки, продовжує зростати - уже відомо про 9 постраждалих, повідомили у середу у Харківській обласній прокуратурі, показавши наслідки, пише УНН.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 25 березня близько 11:40 збройні сили рф завдали ударів по двох районах Харкова. За попередніми даними слідства, ворог застосував ударні БпЛА типу "Герань-2".

Станом на зараз відомо про дев’ятох постраждалих, серед яких 15-річна дівчина. У неповнолітньої - гострий шок