Просто посеред дня по двору багатоповерхівки - нові кадри з місця удару рф у Харкові, де зросла кількість постраждалих
Київ • УНН
Російські дрони атакували житлові будинки у двох районах Харкова. Серед дев'яти постраждалих є 15-річна дівчина та жінка у тяжкому стані.
Кількість поранених через ранкову атаку рф у Харкові, де ворог поцілив у двір багатоповерхівки, продовжує зростати - уже відомо про 9 постраждалих, повідомили у середу у Харківській обласній прокуратурі, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 25 березня близько 11:40 збройні сили рф завдали ударів по двох районах Харкова. За попередніми даними слідства, ворог застосував ударні БпЛА типу "Герань-2".
Станом на зараз відомо про дев’ятох постраждалих, серед яких 15-річна дівчина. У неповнолітньої - гострий шок
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Холодногірському районі Харкова "просто серед дня окупанти поцілили безпілотником по двору багатоповерхового житлового будинку".
Він повідомив також, що серед постраждалих тут - 15-річна дівчина. Одну з поранених у цьому районі жінок, за його даними, у тяжкому стані доставили до лікарні.
У ще одному районі міста, де був "прильот" - Новобаварському - 5 постраждалих, вказав голова ОВА. Ворожий удар безпілотником прийшовся по приватному будинку. Через обстріл спалахнула пожежа. Також вибухом пошкоджено сусідні житлові будинки.
