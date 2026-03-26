Російський дрон вдарив по ресторану у Харкові - що відомо
Київ • УНН
Ворожий БпЛА влучив у районі ресторану та житлових будинків у Слобідському районі. Поранено одну особу та пошкоджено близько десяти автомобілів містян.
У Харкові російські війська вдарили по ресторану дроном, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Ворожий удар БпЛА зафіксовано в Слобідському районі Харкова. За попередньою інформацією, влучання - в будівлю ресторану. Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару по Харкову
Мер Харкова Ігор Терехов при цьому вказав, що "за уточненою інформацією, удар прийшовся в землю, біля житлових будинків та ресторану". "Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені біля 10 автомобілів", - зазначив він.
Просто посеред дня по двору багатоповерхівки - нові кадри з місця удару рф у Харкові, де зросла кількість постраждалих25.03.26, 13:33 • 3316 переглядiв