Російський дрон вдарив по ресторану у Харкові - що відомо

У Харкові російські війська вдарили по ресторану дроном, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворожий удар БпЛА зафіксовано в Слобідському районі Харкова. За попередньою інформацією, влучання - в будівлю ресторану. Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару по Харкову - написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов при цьому вказав, що "за уточненою інформацією, удар прийшовся в землю, біля житлових будинків та ресторану". "Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені біля 10 автомобілів", - зазначив він.

