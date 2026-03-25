"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"

В США стремительно растет количество судебных исков против производителей препаратов на основе семаглутида, в частности Ozempic. Пациенты обвиняют фармацевтические компании в том, что те не предупредили должным образом о рисках серьезных побочных эффектов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Речь идет прежде всего об исках против компании Novo Nordisk – производителя препарата Ozempic, а также других фармкомпаний, выпускающих аналогичные средства на основе семаглутида. Количество дел быстро растет и может перерасти в масштабные коллективные иски.

Что стало причиной исков

Истцы заявляют, что не получили полной информации о потенциальных рисках для здоровья. В материалах судов фигурируют серьезные осложнения, которые, по словам пациентов, возникли после применения препаратов.

Среди них:

• гастропарез – нарушение моторики желудка, которое в отдельных случаях требует использования зонда;

• кишечная непроходимость;

• воспалительные заболевания, в частности панкреатит и холецистит;

• поражение зрительного нерва, что может приводить к внезапной потере зрения;

• тромбозы и проблемы с почками.

Особое внимание привлекают случаи потери зрения. В исках упоминается неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия – редкое, но опасное заболевание, которое может вызвать слепоту.

Почему "Оземпик" стал настолько популярным

Оземпик (семаглутид) изначально разрабатывался как препарат для лечения сахарного диабета 2 типа. Его действие основано на имитации гормона GLP-1, который регулирует уровень сахара в крови и влияет на аппетит.

Однако со временем препарат приобрел огромную популярность как средство для похудения. Соцсети, блогеры и даже знаменитости начали активно продвигать его как "быстрое решение" для снижения веса.

Это привело к резкому росту спроса – в некоторых странах даже возникал дефицит препарата для пациентов с диабетом, которым он действительно необходим по медицинским показаниям.

Реакция рынка и врачей

На фоне судебных процессов в США растет дискуссия относительно безопасности и этики использования таких препаратов.

Медицинские эксперты подчеркивают: семаглутид – это не "волшебная пилюля", а серьезное лекарственное средство, которое должно применяться исключительно под наблюдением врача.

В то же время фармацевтические компании традиционно настаивают, что информация о возможных побочных эффектах содержится в инструкциях, а препараты проходили клинические исследования перед выходом на рынок.

Повлияет ли это на популярность препарата

Несмотря на волну исков, спрос на препараты на основе семаглутида остается высоким. Это объясняется их реальной эффективностью в снижении веса и контроле уровня глюкозы.

Однако эксперты не исключают, что:

• регуляторы могут усилить контроль за такими препаратами;

• производителей могут обязать четче предупреждать о рисках;

• реклама и популяризация "как средства для похудения" могут быть ограничены.

Что это значит для Украины

В Украине Оземпик также набирает популярность, особенно как инструмент для снижения веса. Его активно обсуждают в соцсетях, и все больше людей интересуются возможностью его применения.

В то же время ситуация в США показывает, что массовое использование таких препаратов без надлежащего контроля может иметь серьезные последствия.

Врачи подчеркивают – любые препараты на основе семаглутида должны применяться только по назначению специалиста, с учетом всех рисков и индивидуальных особенностей пациента.

Юридические последствия

История с Оземпиком в США уже перешла в плоскость масштабных судебных процессов. Часть исков объединяют в совместные производства, что может привести к системным решениям относительно ответственности производителей.

Основные претензии касаются недостаточного информирования о побочных эффектах и агрессивного маркетинга, который сформировал представление о безопасности препарата, в частности для похудения.

Юристы подчеркивают, что ключевым является вопрос – предупредили ли пациентов должным образом. Если нет, компаниям могут грозить значительные компенсации и мировые соглашения на миллиарды долларов.