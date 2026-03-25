$43.920.0950.900.01
ukenru
13:57 • 3800 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 11051 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 22696 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
09:00 • 39088 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 62227 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 54536 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 54477 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54230 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38143 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 33985 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.4м/с
27%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto25 марта, 04:34 • 37447 просмотра
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25 марта, 05:05 • 23738 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны25 марта, 05:22 • 21987 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 42839 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны08:33 • 32057 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 3800 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 11052 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 12147 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 14005 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 15254 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Олег Синегубов
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 7556 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 43245 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 27731 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 57822 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 58277 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Старлинк
Грибы

"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"

Киев • УНН

 • 3832 просмотра

В США судятся с Novo Nordisk из-за сокрытия рисков гастропареза и потери зрения. Истцы требуют компенсаций за тяжелые побочные эффекты семаглутида.

"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"

В США стремительно растет количество судебных исков против производителей препаратов на основе семаглутида, в частности Ozempic. Пациенты обвиняют фармацевтические компании в том, что те не предупредили должным образом о рисках серьезных побочных эффектов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Речь идет прежде всего об исках против компании Novo Nordisk – производителя препарата Ozempic, а также других фармкомпаний, выпускающих аналогичные средства на основе семаглутида. Количество дел быстро растет и может перерасти в масштабные коллективные иски.

Что стало причиной исков

Истцы заявляют, что не получили полной информации о потенциальных рисках для здоровья. В материалах судов фигурируют серьезные осложнения, которые, по словам пациентов, возникли после применения препаратов.

Среди них:

 • гастропарез – нарушение моторики желудка, которое в отдельных случаях требует использования зонда;

 • кишечная непроходимость;

 • воспалительные заболевания, в частности панкреатит и холецистит;

 • поражение зрительного нерва, что может приводить к внезапной потере зрения;

 • тромбозы и проблемы с почками.

Особое внимание привлекают случаи потери зрения. В исках упоминается неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия – редкое, но опасное заболевание, которое может вызвать слепоту.

Почему "Оземпик" стал настолько популярным

Оземпик (семаглутид) изначально разрабатывался как препарат для лечения сахарного диабета 2 типа. Его действие основано на имитации гормона GLP-1, который регулирует уровень сахара в крови и влияет на аппетит.

Однако со временем препарат приобрел огромную популярность как средство для похудения. Соцсети, блогеры и даже знаменитости начали активно продвигать его как "быстрое решение" для снижения веса.

Это привело к резкому росту спроса – в некоторых странах даже возникал дефицит препарата для пациентов с диабетом, которым он действительно необходим по медицинским показаниям.

Реакция рынка и врачей

На фоне судебных процессов в США растет дискуссия относительно безопасности и этики использования таких препаратов.

Медицинские эксперты подчеркивают: семаглутид – это не "волшебная пилюля", а серьезное лекарственное средство, которое должно применяться исключительно под наблюдением врача.

В то же время фармацевтические компании традиционно настаивают, что информация о возможных побочных эффектах содержится в инструкциях, а препараты проходили клинические исследования перед выходом на рынок.

Повлияет ли это на популярность препарата

Несмотря на волну исков, спрос на препараты на основе семаглутида остается высоким. Это объясняется их реальной эффективностью в снижении веса и контроле уровня глюкозы.

Однако эксперты не исключают, что:

 • регуляторы могут усилить контроль за такими препаратами;

 • производителей могут обязать четче предупреждать о рисках;

 • реклама и популяризация "как средства для похудения" могут быть ограничены.

Что это значит для Украины

В Украине Оземпик также набирает популярность, особенно как инструмент для снижения веса. Его активно обсуждают в соцсетях, и все больше людей интересуются возможностью его применения.

В то же время ситуация в США показывает, что массовое использование таких препаратов без надлежащего контроля может иметь серьезные последствия.

Врачи подчеркивают – любые препараты на основе семаглутида должны применяться только по назначению специалиста, с учетом всех рисков и индивидуальных особенностей пациента.

Юридические последствия

История с Оземпиком в США уже перешла в плоскость масштабных судебных процессов. Часть исков объединяют в совместные производства, что может привести к системным решениям относительно ответственности производителей.

Основные претензии касаются недостаточного информирования о побочных эффектах и агрессивного маркетинга, который сформировал представление о безопасности препарата, в частности для похудения.

Юристы подчеркивают, что ключевым является вопрос – предупредили ли пациентов должным образом. Если нет, компаниям могут грозить значительные компенсации и мировые соглашения на миллиарды долларов.

Андрей Тимощенков

ЗдоровьеНовости Мирапубликации
Тренд
Бренд
Социальная сеть
Блогеры
Соединённые Штаты
Украина