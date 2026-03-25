13:57 • 5744 перегляди
13:06 • 12289 перегляди
10:45 • 23289 перегляди
09:00 • 39634 перегляди
24 березня, 18:26 • 62705 перегляди
24 березня, 17:38 • 54805 перегляди
24 березня, 16:18 • 54669 перегляди
24 березня, 15:46 • 54274 перегляди
24 березня, 14:45 • 38161 перегляди
24 березня, 14:12 • 33999 перегляди
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"

 • 5744 перегляди

У США судяться з Novo Nordisk через приховування ризиків гастропарезу та втрати зору. Позивачі вимагають компенсацій за тяжкі побічні ефекти семаглутиду.

"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"

У США стрімко зростає кількість судових позовів проти виробників препаратів на основі семаглутиду, зокрема Ozempic. Пацієнти звинувачують фармацевтичні компанії у тому, що ті не попередили належним чином про ризики серйозних побічних ефектів, передає УНН із посиланням на Reuters та Time.

Йдеться насамперед про позови проти компанії Novo Nordisk – виробника препарату Ozempic, а також інших фармкомпаній, що випускають аналогічні засоби на основі семаглутиду. Кількість справ зростає швидко і може перерости у масштабні колективні позови.

Що стало причиною позовів

Позивачі заявляють, що не отримали повної інформації про потенційні ризики для здоров’я. У матеріалах судів фігурують серйозні ускладнення, які, за словами пацієнтів, виникли після застосування препаратів.

Серед них:

 • гастропарез – порушення моторики шлунка, яке в окремих випадках потребує використання зонда;

 • кишкова непрохідність;

 • запальні захворювання, зокрема панкреатит і холецистит;

 • ураження зорового нерва, що може призводити до раптової втрати зору;

 • тромбози та проблеми з нирками.

Особливу увагу привертають випадки втрати зору. У позовах згадується неартеріальна передня ішемічна оптична нейропатія – рідкісне, але небезпечне захворювання, яке може спричинити сліпоту.

Чому "Оземпік" став настільки популярним

Оземпік (семаглутид) спочатку розроблявся як препарат для лікування цукрового діабету 2 типу. Його дія базується на імітації гормону GLP-1, який регулює рівень цукру в крові та впливає на апетит.

Однак з часом препарат набув величезної популярності як засіб для схуднення. Соцмережі, блогери та навіть знаменитості почали активно просувати його як "швидке рішення" для зниження ваги.

Це призвело до різкого зростання попиту – у деяких країнах навіть виникав дефіцит препарату для пацієнтів із діабетом, яким він дійсно необхідний за медичними показаннями.

Реакція ринку і лікарів

На тлі судових процесів у США зростає дискусія щодо безпеки та етики використання таких препаратів.

Медичні експерти наголошують: семаглутид – це не "чарівна пігулка", а серйозний лікарський засіб, який має застосовуватися виключно під наглядом лікаря.

Водночас фармацевтичні компанії традиційно наполягають, що інформація про можливі побічні ефекти міститься в інструкціях, а препарати проходили клінічні дослідження перед виходом на ринок.

Чи вплине це на популярність препарату

Попри хвилю позовів, попит на препарати на основі семаглутиду залишається високим. Це пояснюється їх реальною ефективністю у зниженні ваги та контролі рівня глюкози.

Однак експерти не виключають, що:

 • регулятори можуть посилити контроль за такими препаратами;

 • виробників можуть зобов’язати чіткіше попереджати про ризики;

 • реклама і популяризація "як засобу для схуднення" можуть бути обмежені.

Що це означає для України

В Україні Оземпік також набирає популярності, особливо як інструмент для зниження ваги. Його активно обговорюють у соцмережах, і дедалі більше людей цікавляться можливістю його застосування.

Водночас ситуація у США показує, що масове використання таких препаратів без належного контролю може мати серйозні наслідки.

Лікарі наголошують – будь-які препарати на основі семаглутиду мають застосовуватися лише за призначенням спеціаліста, з урахуванням усіх ризиків та індивідуальних особливостей пацієнта.

Юридичні наслідки

Історія з Оземпіком у США вже перейшла у площину масштабних судових процесів. Частину позовів об’єднують у спільні провадження, що може призвести до системних рішень щодо відповідальності виробників.

Основні претензії стосуються недостатнього інформування про побічні ефекти та агресивного маркетингу, який сформував уявлення про безпечність препарату, зокрема для схуднення.

Юристи наголошують, що ключовим є питання – чи попередили пацієнтів належним чином. Якщо ні, компаніям можуть загрожувати значні компенсації та мирові угоди на мільярди доларів.

Андрій Тимощенков

