Египет настаивает на мирных переговорах между США и Ираном "как можно скорее" и готов их принять

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти заявил, что страна настаивает на скорейшем проведении официальных мирных переговоров между США и Ираном и готова принять их у себя, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Каир поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по переговорам со своими иранскими коллегами и ведет переговоры с Тегераном о прекращении нападений на другие страны Персидского залива, заявил журналистам Бадр Абделатти.

Отвечая на вопрос об отказе Ирана от предложения Вашингтона из 15 пунктов, он сказал: "Мы должны продолжать наши усилия. Все дело в дипломатии и переговорах".

Пакистан также предложил принять у себя американо-иранские мирные переговоры, если они состоятся.

