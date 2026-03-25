Египет настаивает на мирных переговорах между США и Ираном "как можно скорее" и готов их принять
Киев • УНН
Глава МИД Египта Бадр Абделатти поддержал инициативу Дональда Трампа по диалогу с Тегераном. Каир призывает к дипломатии ради безопасности в Персидском заливе.
Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти заявил, что страна настаивает на скорейшем проведении официальных мирных переговоров между США и Ираном и готова принять их у себя, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Каир поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по переговорам со своими иранскими коллегами и ведет переговоры с Тегераном о прекращении нападений на другие страны Персидского залива, заявил журналистам Бадр Абделатти.
Отвечая на вопрос об отказе Ирана от предложения Вашингтона из 15 пунктов, он сказал: "Мы должны продолжать наши усилия. Все дело в дипломатии и переговорах".
Пакистан также предложил принять у себя американо-иранские мирные переговоры, если они состоятся.
