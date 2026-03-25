Иран отклонил план США по прекращению огня и выдвинул свои условия

Киев • УНН

 • 6724 просмотра

Тегеран отверг предложение США из 15 пунктов, назвав переговоры нелогичными. Иран требует репараций и полного суверенитета над Ормузским проливом.

Иран отклонил предложение Америки о прекращении огня из 15 пунктов, заявил англоязычный вещатель иранского государственного телевидения в среду, цитируя анонимного чиновника, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Репортаж Press TV появился после того, как Пакистан передал это предложение Ирану.

Иран получил план прекращения огня от США - AP25.03.26, 16:20 • 2014 просмотров

Иран опубликовал собственное предложение о прекращении огня, призывая к военным репарациям и суверенитету над Ормузским проливом, пишет AP.

Как отмечает CNN, полуофициальное новостное агентство Ирана Fars, ссылаясь на источник, осведомленный о дипломатической деятельности, также сообщило, что Иран не примет прекращение огня и считает, что для него было бы "нелогично" начинать переговоры с Соединенными Штатами.

"Информированный источник, который разговаривал с агентством Fars News, указал на неспособность противоборствующей стороны достичь своих целей, заявив: "Иран не принимает прекращение огня. В принципе, вступать в такой процесс с теми, кто нарушил соглашения, нелогично", - сообщило иранское государственное СМИ в среду.

Fars News также ссылалось на источник, который утверждает, что Иран намерен достичь своих стратегических целей до завершения войны.

О том, что Иран заявил, что отклонил предложение США о прекращении огня, сообщило и Bloomberg, ссылаясь на иранское полуофициальное информационное агентство Fars.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что и США, и Иран хотят "заключить сделку". Трамп сказал, что его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер участвовали в переговорах, которые, по его словам, инициировал Иран. Он не сообщил, с кем США вели переговоры в Иране.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Bloomberg указывает, что США составили 15-пунктовое мирное предложение, которое Пакистан предоставил Исламской Республике, что подчеркивает срочность администрации Трампа в разрешении конфликта, который она начала вместе с Израилем почти месяц назад.

США поделились с Ираном 15-пунктовым списком ожиданий через Пакистан, сообщили два региональных источника и CNN. Они сказали, что среди пунктов есть ограничение обороноспособности Тегерана, прекращение поддержки посредников и признание права Израиля на существование.

Юлия Шрамко

