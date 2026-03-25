Іран відхилив план США щодо припинення вогню та висунув власні умови

Іран відхилив 15-пунктову пропозицію Америки щодо припинення вогню, заявив англомовний мовник іранського державного телебачення в середу, цитуючи анонімну офіційну особу, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Репортаж Press TV з'явився після того, як Пакистан передав цю пропозицію Ірану.

Іран опублікував власну пропозицію щодо припинення вогню, закликаючи до воєнних репарацій та суверенітету над Ормузькою протокою, пише AP.

Як зазначає CNN, напівофіційне новинне агентство Ірану Fars, посилаючись на джерело, обізнане з дипломатичною діяльністю, також повідомило, що Іран не прийме припинення вогню та вважає, що для нього було б "нелогічно" розпочинати переговори зі Сполученими Штатами.

"Інформоване джерело, яке розмовляло з агентством Fars News, вказало на нездатність протиборчої сторони досягти своїх цілей, заявивши: "Іран не приймає припинення вогню. У принципі, вступати в такий процес з тими, хто порушив угоди, нелогічно", - повідомило іранське державне ЗМІ у середу.

Fars News також посилалося на джерело, яке стверджує, що Іран має намір досягти своїх стратегічних цілей до завершення війни.

Про те, що Іран заявив, що відхилив пропозицію США про припинення вогню, повідомило і Bloomberg, посилаючись на іранське напівофіційне інформаційне агентство Fars.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що і США, і Іран хочуть "укласти угоду". Трамп сказав, що його посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер брали участь у переговорах, які, за його словами, ініціював Іран. Він не повідомив, з ким США вели переговори в Ірані.

За словами людей, знайомих з цим питанням, Bloomberg вказує, що США склали 15-пунктову мирну пропозицію, яку Пакистан надав Ісламській Республіці, що підкреслює терміновість адміністрації Трампа у вирішенні конфлікту, який вона розпочала разом з Ізраїлем майже місяць тому.

США поділилися з Іраном 15-пунктовим списком очікувань через Пакистан, повідомили два регіональних джерела і CNN. Вони сказали, що серед пунктів є обмеження обороноздатності Тегерана, припинення підтримки посередників та визнання права Ізраїлю на існування.