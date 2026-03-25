Іран отримав план припинення вогню від США - AP

Іран отримав американський план припинення війни на Близькому Сході - пропозицію, спрямовану навіть попри те, що Вашингтон перекидає до регіону десантників та додаткових морських піхотинців, з посиланням на офіційних осіб у середу повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Тегеран не підтвердив отримання плану і публічно відкинув дипломатичні зусилля, одночасно продовжуючи атаки на Ізраїль та країни Перської затоки, включаючи атаку, яка спричинила сильну пожежу в міжнародному аеропорту Кувейту, пише видання. Іран, як вказано, також продовжує зазнавати атак.

Два представники Пакистану, які передали план Ірану, охарактеризували пропозицію з 15 пунктів загалом, заявивши, що вона стосується пом'якшення санкцій, згортання іранської ядерної програми, обмежень на ракети і відновлення роботи Ормузької протоки, найважливішого водного шляху, яким транспортується п'ята частина світових поставок нафти. Єгипетський чиновник, який брав участь у посередницьких зусиллях, заявив, що він також включає обмеження на підтримку Іраном збройних угруповань. Чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити деталі, які ще не були оприлюднені.

Деякі з цих пунктів, пише видання, були неприйнятними на переговорах до війни: Іран наполягав на тому, що не обговорюватиме свою програму балістичних ракет чи підтримки регіональних ополчень, які він вважає ключовими для своєї безпеки. А його здатність контролювати прохід через Ормузьку протоку є однією з його головних стратегічних переваг.

AP зазначає, що адміністрація Трампа, як повідомляється, запропонувала Ірану план припинення вогню, попри те, що вона нарощує військову присутність у регіоні.

Щонайменше 1000 військовослужбовців 82 повітряно-десантної дивізії будуть відправлені на Близький Схід найближчими днями, повідомили агентству Associated Press три джерела, знайомі з планами. Вони говорили за умов анонімності, щоб обговорити конфіденційні військові плани.

Десантники навчені висаджуватись у ворожих чи спірних районах для забезпечення безпеки ключових територій та аеродромів.

Пентагон також направляє до регіону близько 5000 морських піхотинців, навчених десантним операціям, та тисячі моряків.

План із 15 пунктів, який зараз перебуває в руках Ірану, є "всеосяжною угодою" про досягнення припинення вогню, за словами єгипетського чиновника.

Посередники наполягають на можливих особистих переговорах між іранцями та американцями, можливо, вже у п'ятницю у Пакистані, заявили єгипетські та пакистанські офіційні особи.

Трамп заявив, що США "зараз ведуть переговори", і що в них беруть участь спеціальний посланник Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер, держсекретар США Марко Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він не розкрив, з ким саме з Ірану вони підтримують контакт, але сказав: "Інша сторона, можу вам сказати, хотіла б укласти угоду".

Центральний штаб іранської армії "Хатам аль-Анбія", командувач регулярними військами та воєнізованою Революційною гвардією, спростував це. Іранські лідери неодноразово заперечували, що переговори ведуться, визнаючи при цьому, що міністр закордонних справ підтримує контакт із різними країнами, але не зі США чи Ізраїлем.

"Наше перше і останнє слово з самого першого дня залишалося незмінним, і так буде й надалі: хтось на зразок нас ніколи не піде на компроміс із кимось на кшталт вас, - заявив підполковник Ібрагім Зольфагарі, прессекретар штабу, у відеозверненні, показаному на державному телебаченні. - Ні зараз, ні будь-коли".

Ізраїльські офіційні особи, які закликали Трампа продовжити війну проти Ірану, були здивовані поданням плану припинення вогню, як повідомило джерело, ознайомлене з основними положеннями пропозиції.

Будь-які переговори між США та Іраном зіткнуться з колосальними труднощами, зауважує видання. Неясно, хто в іранському уряді має повноваження вести переговори - чи хто буде готовий це робити, на тлі того, як Ізраїль заприсягся продовжувати вбивати лідерів країни.

Ізраїльські військові заявили в середу вдень, що завершили кілька хвиль авіаударів по Тегерану. Армія також повідомила, що в межах своїх ударів днем ​​раніше їх ціллю був іранський центр розробки підводних човнів в Ісфахані.

В Ізраїлі також кілька разів лунали сирени ракетної тривоги, коли Іран розпочав власні атаки.

Тим часом обстріли безпілотниками та ракетами з боку підтримуваного Іраном угруповання "Хезболли" в Лівані продовжувалися безперервно. З моменту вступу в бойові дії угруповання, як зазначається, цілодобово щодня обстрілювала ракетами північ Ізраїлю, порушуючи життя сотень тисяч людей.

Іран також продовжував тиснути на своїх сусідів з арабських країн Перської затоки, а Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що знищило щонайменше вісім безпілотників у багатій на нафту східній провінції королівства, сирени ракетної тривоги лунали і в Бахрейні.

Кувейт заявив, що збив кілька безпілотників, але Головне управління цивільної авіації повідомило, що один з них влучив у паливний бак у міжнародному аеропорту Кувейту, що спричинило пожежу, яка підняла в небо величезний стовп диму.

Кількість загиблих в Ірані перевищила 1500, повідомило Міністерство охорони здоров'я. Ізраїль стверджує, що у війні загинуло 20 людей, включаючи двох солдатів у Лівані. Щонайменше 13 американських військовослужбовців загинули, а також понад десяток мирних жителів на Західному березі річки Йордан та в арабських державах Перської затоки.

Тим часом, за словами влади, у Лівані загинуло понад 1000 людей, де Ізраїль обстрілював пов'язане з Іраном бойове угруповання "Хезболла", яке також стріляло по Ізраїлю.

В Іраку, де підтримувані Іраном бойові угруповання також вступили в конфлікт, 80 членів сил безпеки загинули, повідомив головний радник з питань безпеки Халід аль-Якубі.

Атаки Ірану на регіональну енергетичну інфраструктуру, а також обмеження на прохід через Ормузьку протоку призвели до різкого зростання цін на нафту і викликали побоювання з приводу глобальної енергетичної кризи, що, своєю чергою, чинило тиск на США з метою знайти спосіб покласти край тиску та заспокоїти ринки.

Новини про можливі переговори знизили ціну на нафту. Нафта марки Brent, міжнародний еталон, під час конфлікту наблизилася до 120 доларів за барель, але в середу торгувалася нижче 100 доларів. З початку війни її зростання все ще становило приблизно на 35%.

Економісти та лідери попереджають про далекосяжні наслідки, якщо ціни на енергоносії залишаться високими - від зростання цін на продукти харчування та інші предмети першої необхідності до підвищення ставок за іпотечними кредитами та автокредитами.

Важливою рушійною силою зростання цін на нафту стала задушлива хватка Ірану в Ормузькій протоці. Іран пропустив невелику кількість суден через протоку, але заявив, що жодні судна зі США, Ізраїлю чи країн, які вважаються пов'язаними з ними, не можуть пройти.

На запитання в інтерв'ю India Today, чи стягує Іран плату з суден за прохід, Есмаїл Багаї, речник Міністерства закордонних справ Ірану, відповів: "Абсолютно". Він не став вдаватися до подробиць.