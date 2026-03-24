Пакистан готує переговори США та Ізраїлю з Іраном в Ісламабаді - Bloomberg

Пакистан докладає зусиль, щоб виступити посередником у переговорах щодо припинення вогню між США та Ізраїлем з одного боку і Іраном - з іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

За словами цих джерел, які вирішили залишитися анонімними, оскільки переговори носять закритий характер, фельдмаршал Асім Мунір розмовляв із Дональдом Трампом. Одне з джерел зазначило, що Пакистан пропонує Ісламабад як місце проведення переговорів. За словами цього джерела, ключову роль у переговорах відіграє спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

Пакистан використовує тісні зв’язки, налагоджені за часів президентства Трампа, а також свої давні стосунки з сусіднім Іраном та іншими ключовими гравцями, такими як Саудівська Аравія. Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у понеділок провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, висловивши солідарність з Іраном та закликавши до деескалації конфлікту.

Офіційний Ісламабад активізував свою дипломатичну діяльність у регіоні Перської затоки у зв'язку з ескалацією бойових дій, що спричинило енергетичну кризу, яка викликає серйозний дефіцит газу в Південній Азії. Ормузька протока, через яку транспортується близько п'ятої частини світових обсягів нафти та скрапленого природного газу, фактично закрита з початку бойових дій. Пакистан імпортує майже всю свою сиру нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ з країн Перської затоки.

