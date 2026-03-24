Пакистан готує переговори США та Ізраїлю з Іраном в Ісламабаді - Bloomberg

23 березня, 19:55 • 15122 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 36693 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 31524 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 32026 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 30190 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 19439 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 38688 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 41811 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 34044 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 56874 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Популярнi новини
У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуариVideo23 березня, 22:13 • 19849 перегляди
Молдова заявила про готовність приєднатися до коаліції охочих для підтримки України23 березня, 22:28 • 6200 перегляди
Стала відома причина смерті зірки "Надприродного" Керрі Енн Флемінг 23 березня, 22:44 • 13785 перегляди
Лідер опозиції Угорщини пообіцяв усунути союзників Орбана у разі перемоги на виборах23 березня, 23:02 • 9122 перегляди
Будуть нові умови врегулювання: небензя в ООН видав чергову порцію цинічних заяв щодо війни в Україні23 березня, 23:22 • 23846 перегляди
Публікації
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 27335 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 32544 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 31726 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 38688 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto23 березня, 11:17 • 42382 перегляди
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 18980 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 19283 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 17528 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 67167 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 67804 перегляди
Пакистан готує переговори США та Ізраїлю з Іраном в Ісламабаді - Bloomberg

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Пакистан пропонує посередництво для припинення війни та подолання енергетичної кризи. Фельдмаршал Мунір обговорив проведення зустрічі з Дональдом Трампом.

Пакистан докладає зусиль, щоб виступити посередником у переговорах щодо припинення вогню між США та Ізраїлем з одного боку і Іраном - з іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами цих джерел, які вирішили залишитися анонімними, оскільки переговори носять закритий характер, фельдмаршал Асім Мунір розмовляв із Дональдом Трампом. Одне з джерел зазначило, що Пакистан пропонує Ісламабад як місце проведення переговорів. За словами цього джерела, ключову роль у переговорах відіграє спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

Пакистан використовує тісні зв’язки, налагоджені за часів президентства Трампа, а також свої давні стосунки з сусіднім Іраном та іншими ключовими гравцями, такими як Саудівська Аравія. Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у понеділок провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, висловивши солідарність з Іраном та закликавши до деескалації конфлікту.

Офіційний Ісламабад активізував свою дипломатичну діяльність у регіоні Перської затоки у зв'язку з ескалацією бойових дій, що спричинило енергетичну кризу, яка викликає серйозний дефіцит газу в Південній Азії. Ормузька протока, через яку транспортується близько п'ятої частини світових обсягів нафти та скрапленого природного газу, фактично закрита з початку бойових дій. Пакистан імпортує майже всю свою сиру нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ з країн Перської затоки.

Нагадаємо

Країни Азії збільшують споживання вугілля на тлі порушень постачань нафти і скрапленого природного газу, викликаних бойовими діями США та Ізраїлю проти Ірану.

Євген Устименко

Світ