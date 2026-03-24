Війна на Близькому Сході - Азія масово переходить на вугілля через дефіцит нафти та газу

Країни Азії збільшують споживання вугілля на тлі порушень постачань нафти і скрапленого природного газу, викликаних бойовими діями США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Чергова війна на Близькому Сході змушує країни повертатися до вугілля, щоб покрити дефіцит скрапленого природного газу. Так, Індія спалює більше вугілля, щоб задовольнити підвищений літній попит. Південна Корея скасувала обмеження на виробництво електроенергії з вугілля. Індонезія надає пріоритет використанню власних запасів. Таїланд, Філіппіни та В'єтнам збільшують виробництво електроенергії на вугільних електростанціях.

Китай, який є найбільшим споживачем і виробником вугілля в регіоні, з 2021 року створив рекордні потужності з виробництва електроенергії на вугіллі, щоб покращити свою енергетичну безпеку. Національна політика країни передбачає подальше використання вугілля, навіть попри те, що величезні потужності з виробництва чистої енергії дають певне полегшення.

Тим часом Індія, яка є другим за величиною споживачем і виробником вугілля, готується до спекотного літа і буде більше покладатися на вугілля, щоб задовольнити піковий попит у 270 гігават - це майже вдвічі більше, ніж може виробити Іспанія. Запасів вугілля вистачить приблизно на три місяці, причому частина запасів призначена для малих підприємств.

