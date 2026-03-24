Війна на Близькому Сході - Азія масово переходить на вугілля через дефіцит нафти та газу

23 березня, 19:55 • 14965 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52 • 36292 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 31222 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 31725 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 29921 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 19320 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 38411 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 41791 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 34002 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 56838 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Головна
У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуариVideo23 березня, 22:13 • 19566 перегляди
Молдова заявила про готовність приєднатися до коаліції охочих для підтримки України23 березня, 22:28 • 5828 перегляди
Стала відома причина смерті зірки "Надприродного" Керрі Енн Флемінг 23 березня, 22:44 • 13500 перегляди
Лідер опозиції Угорщини пообіцяв усунути союзників Орбана у разі перемоги на виборах23 березня, 23:02 • 8544 перегляди
Будуть нові умови врегулювання: небензя в ООН видав чергову порцію цинічних заяв щодо війни в Україні23 березня, 23:22 • 23529 перегляди
Публікації
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto23 березня, 18:21 • 27088 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 32293 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 31515 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 38411 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto23 березня, 11:17 • 42186 перегляди
Війна на Близькому Сході - Азія масово переходить на вугілля через дефіцит нафти та газу

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Конфлікт на Близькому Сході змусив Китай, Індію та інші країни Азії збільшити споживання вугілля. Регіон нарощує потужності задля енергобезпеки.

Країни Азії збільшують споживання вугілля на тлі порушень постачань нафти і скрапленого природного газу, викликаних бойовими діями США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Чергова війна на Близькому Сході змушує країни повертатися до вугілля, щоб покрити дефіцит скрапленого природного газу. Так, Індія спалює більше вугілля, щоб задовольнити підвищений літній попит. Південна Корея скасувала обмеження на виробництво електроенергії з вугілля. Індонезія надає пріоритет використанню власних запасів. Таїланд, Філіппіни та В'єтнам збільшують виробництво електроенергії на вугільних електростанціях.

Китай, який є найбільшим споживачем і виробником вугілля в регіоні, з 2021 року створив рекордні потужності з виробництва електроенергії на вугіллі, щоб покращити свою енергетичну безпеку. Національна політика країни передбачає подальше використання вугілля, навіть попри те, що величезні потужності з виробництва чистої енергії дають певне полегшення.

Тим часом Індія, яка є другим за величиною споживачем і виробником вугілля, готується до спекотного літа і буде більше покладатися на вугілля, щоб задовольнити піковий попит у 270 гігават - це майже вдвічі більше, ніж може виробити Іспанія. Запасів вугілля вистачить приблизно на три місяці, причому частина запасів призначена для малих підприємств.

Країни Перської затоки наближаються до приєднання до боротьби проти Ірану - WSJ24.03.26, 09:34 • 896 переглядiв

Євген Устименко

Світ
Енергетика
Електроенергія
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
В'єтнам
Таїланд
Індонезія
Філіппіни
Індія
Південна Корея
Іспанія
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран