Країни Перської затоки наближаються до приєднання до боротьби проти Ірану - WSJ

Союзники США в Перській затоці поступово наближаються до можливості участі в боротьбі проти Ірану, посилюючи свою позицію після безперервних атак, які підірвали їхню економіку і ризикують дати Тегерану довгостроковий вплив на Ормузьку протоку, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Нещодавні кроки підтримують здатність Америки завдавати авіаудари та відкривають новий шлях для атаки на фінанси Тегерана. Вони поки що не заходять так далеко, щоб відкрито розгортати свої збройні сили у цій боротьбі, - лінія, яку правителі Перської затоки сподівалися не переступати, хоча тиск наростає, оскільки Іран погрожує посилити свій вплив у багатому енергоресурсах регіоні.

За словами джерел, знайомих із рішенням, Саудівська Аравія нещодавно погодилася дозволити американським військам використовувати свою авіабазу імені короля Фахда на західній стороні Аравійського півострова. Королівство заявило перед початком бойових дій, що не дозволить використовувати свої об'єкти чи повітряний простір для атак на Іран. Ця спроба залишитися осторонь війни провалилася, коли Іран почав обстрілювати ракетами і безпілотниками важливі енергетичні об'єкти Саудівської Аравії та столицю Ер-Ріяд.

За словами джерел, спадковий принц Мухаммед ібн Салман зараз прагне відновити стримування та близький до ухвалення рішення про приєднання до атак. "Вступ королівства у війну – лише питання часу", сказало одне із джерел.

"Терпіння Саудівської Аравії щодо іранських атак не безмежне", – заявив журналістам минулого тижня міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал ібн Фархан після серії іранських атак на енергетичну інфраструктуру Перської затоки. "Будь-яке переконання, що країни Перської затоки не здатні відповісти, – це прорахунок", - вказав він.

Тим часом Об'єднані Арабські Емірати починають вживати заходів проти активів, що належать Ірану, що загрожує ключовому джерелу підтримки правителів у Тегерані, у той час як вони обговорюють питання про направлення своїх військ на фронт і лобіюють проти припинення вогню, яке залишає частину іранського військового потенціалу недоторканою, пише видання.

Нещодавно були закриті Іранська лікарня та Іранський клуб у Дубаї, повідомили джерела, знайомі із ситуацією. У понеділок телефонні номери лікарні, канал WhatsApp та веб-сайт були недоступні. Влада охорони здоров'я Дубая заявила, що установа більше не функціонує.

"Деякі установи, безпосередньо пов'язані з іранським режимом і Корпусом вартових ісламської революції, будуть закриті в межах цілеспрямованих заходів після того, як буде встановлено, що вони використовувалися не за призначенням для просування цілей, що не служать інтересам іранського народу, і в порушення законодавства ОАЕ", - заявив уряд.

ОАЕ, які протягом багатьох років були фінансовим центром для іранських підприємств та приватних осіб, попередили після масованих атак на початку війни про можливість заморожування іранських активів на мільярди доларів.

Такі кроки можуть значно обмежити доступ Тегерана до іноземної валюти та глобальних торгових мереж, на тлі того, як його внутрішня економіка страждає від інфляції та санкцій. Про блокування раніше повідомляло агентство AFP.

Хоча країни Перської затоки публічно заявляли, що не братимуть участі в атаках на Іран і не дозволять використовувати свій повітряний простір для цих цілей, реальність менш ясна, зазначає видання.

"Відео, перевірені Storyful, компанією, що належить News Corp, материнській компанії The Wall Street Journal, вказують на те, що деякі запуски наземних ракет, використаних для атаки на Іран, були зроблені з Бахрейну", пише видання. "П'ять літаків-заправників ВПС США було вражено іранським ракетним ударом і пошкоджено на землі на авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії", повідомили американські офіційні особи.

Військові США відмовилися коментувати, чи допомагають арабські країни у цій боротьбі, заявивши, що дозволять країнам Перської затоки говорити за себе.

Дії ОАЕ та Саудівської Аравії показують, як арабські монархії все глибше втягуються у наступ США та Ізраїлю проти Ірану. Це становище, у якому вони не хотіли б опинитися.

Пряма атака на Іран перетворила би їх на відкритих комбатантів з більшим суперником, розташованим лише за кілька кроків від них. Вони могли б опинитися в небезпеці, якби президент Трамп раптово оголосив про припинення війни і залишив їх наодинці зі складнішими відносинами з Тегераном. Вони також побоюються, що будь-яка участь буде символічною і навряд чи змінить хід війни.

Але Іран змушує їх, нещодавно заявивши, що хоче взяти участь в операціях в Ормузькій протоці після війни. Іран перекрив важливий канал, атакуючи кораблі, які проходять через нього, але дозволив деяким кораблям, які користуються його перевагами, пройти.

Тегеран нещодавно повідомив арабським чиновникам, що хоче стягувати плату за проїзд, як це робить Єгипет із Суецьким каналом, повідомили люди, знайомі з обговореннями.

Ця загроза енергетичній магістралі регіону виникла після того, як Іран обрушив ракети та безпілотники на своїх арабських сусідів, атакуючи розкішні готелі та аеропорти, а також нафтопереробні заводи та паливні склади. Тільки ОАЕ довелося відбити понад 2000 атак.

Лідери країн Перської затоки, зокрема ОАЕ та Саудівської Аравії, тиснуть на Трампа в регулярних телефонних розмовах, щоб він завершив роботу та знищив військовий потенціал Ірану, перш ніж рухатися далі, заявили арабські чиновники.

Ці кроки також переконують арабські держави, що їм, можливо, доведеться застосовувати певне покарання для відновлення стримування, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Ставка на те, що гарантії безпеки США та дипломатична взаємодія з Іраном забезпечать їхню безпеку, розпалася. Цей висновок став чітко очевидним минулого тижня, коли Іран атакував катарський енергетичний вузол Рас-Лаффан, а також завдав ударів по ключовому саудівському енергетичному вузлу на Червоному морі та об'єктах у Кувейті та ОАЕ. Катар засудив атаку як небезпечну ескалацію та пряму загрозу своїй національній безпеці.

За словами арабських чиновників, країни Перської затоки єдині у своєму гніві щодо Ірану. Але вони також обурені усвідомленням того, що не можуть суттєво впливати на рішення адміністрації Трампа, попри те, що є партнерами з питань безпеки та вкладають значні інвестиції у ці відносини, сказали вони.

Насування рішення "розпочати стріляти" символізує складне становище, у якому опинилися американські союзники в результаті конфлікту, який перевернув роки стратегічного планування, не залишивши жодних хороших варіантів для подальшого руху, пише видання.

"Вони просто потрапили в цю структурну пастку, у якій завжди виявляються слабші сторони в союзі з сильнішою стороною, - сказав Грегорі Гаузе, аналітик відносин між США та країнами Перської затоки в Middle East Institute у Вашингтоні. - Якщо сильніша сторона займає войовничі позиції, вони побоюються, що їх втягнуть у війну, у якій вони не хочуть воювати".

