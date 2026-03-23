Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари

Країни Перської затоки, які раніше застерігали США від війни з Іраном, тепер закликають Вашингтон продовжувати військові удари. Про це повідомили джерела серед високопосадовців регіону, передає The Times оf Israel, пише УНН.

Деталі

За даними дипломатів, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар прагнуть, щоб Іран вийшов із конфлікту значно ослабленим.

Після серії ударів Ірану по країнах регіону, включно з атаками на цивільні об’єкти та інфраструктуру, у Перській затоці переглянули свою позицію щодо війни.

Початкові сумніви щодо війни

До початку конфлікту країни регіону виступали проти військового сценарію. Вони сумнівалися, що удари зможуть зупинити дестабілізуючу діяльність Ірану.

Також існували серйозні сумніви щодо того, що військові удари матимуть бажаний ефект припинення дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні – зазначив один із дипломатів.

У регіоні вважали, що дипломатичний шлях є більш надійним для забезпечення безпеки.

Наслідки ескалації

Після початку операцій США та Ізраїлю Іран завдав ударів не лише у відповідь, а й по всіх шести країнах Ради співробітництва Перської затоки. Внаслідок атак загинули люди, було порушено видобуток нафти і газу, а також туристичну сферу. Це стало ключовим фактором зміни позиції регіону.

Закінчення війни, коли Іран усе ще має інструменти для атак, буде стратегічною катастрофою – заявив один із чиновників.

Розбіжності серед союзників

Не всі країни регіону підтримують продовження бойових дій. Зокрема, Оман виступає за якнайшвидше припинення війни.

Іранські ракети можуть досягти Лондона, Парижа та Берліна - The Times

Національні інтереси як Ірану, так і Америки полягають у якомога швидшому припиненні воєнних дій – заявив міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді.

Інші держави також не мають єдиної позиції щодо тривалості військової кампанії.

Можлива участь у війні

За словами джерел, деякі країни, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ, розглядають можливість приєднання до ударів США та Ізраїлю.

Водночас у регіоні визнають, що навіть активні бойові дії навряд чи призведуть до повалення іранського режиму.

Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і Іран був позбавлений можливостей завдавати шкоди своїм сусідам – підкреслив один із представників регіону.

Президент Ірану обіцяє "протистояти шаленим загрозам на полі бою" після погроз Трампа