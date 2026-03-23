Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари

$43.820.1450.680.17
ukenru
Ексклюзив
13:02 • 7094 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
09:58 • 30884 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 26782 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 48737 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 47266 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 84377 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 95658 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 164562 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
22 березня, 02:48 • 77031 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78908 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
38%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олександр Сирський
Скотт Бессент
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 57176 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 58565 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 56693 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 57461 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 54253 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Ракетний комплекс "Тор"
Ка-50

Країни Перської затоки після атак Ірану закликають США продовжити удари

Київ • УНН

 • 25696 перегляди

ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар змінили позицію і просять послабити Іран силою. Атаки на нафтову інфраструктуру змусили регіон підтримати дії Вашингтона.

Країни Перської затоки, які раніше застерігали США від війни з Іраном, тепер закликають Вашингтон продовжувати військові удари. Про це повідомили джерела серед високопосадовців регіону, передає The Times оf Israel, пише УНН.

Деталі

За даними дипломатів, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар прагнуть, щоб Іран вийшов із конфлікту значно ослабленим.

Після серії ударів Ірану по країнах регіону, включно з атаками на цивільні об’єкти та інфраструктуру, у Перській затоці переглянули свою позицію щодо війни.

Початкові сумніви щодо війни

До початку конфлікту країни регіону виступали проти військового сценарію. Вони сумнівалися, що удари зможуть зупинити дестабілізуючу діяльність Ірану.

Також існували серйозні сумніви щодо того, що військові удари матимуть бажаний ефект припинення дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні

– зазначив один із дипломатів.

У регіоні вважали, що дипломатичний шлях є більш надійним для забезпечення безпеки.

Наслідки ескалації

Після початку операцій США та Ізраїлю Іран завдав ударів не лише у відповідь, а й по всіх шести країнах Ради співробітництва Перської затоки. Внаслідок атак загинули люди, було порушено видобуток нафти і газу, а також туристичну сферу. Це стало ключовим фактором зміни позиції регіону.

Закінчення війни, коли Іран усе ще має інструменти для атак, буде стратегічною катастрофою

– заявив один із чиновників.

Розбіжності серед союзників

Не всі країни регіону підтримують продовження бойових дій. Зокрема, Оман виступає за якнайшвидше припинення війни.

Національні інтереси як Ірану, так і Америки полягають у якомога швидшому припиненні воєнних дій

– заявив міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді.

Інші держави також не мають єдиної позиції щодо тривалості військової кампанії.

Можлива участь у війні

За словами джерел, деякі країни, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ, розглядають можливість приєднання до ударів США та Ізраїлю.

Водночас у регіоні визнають, що навіть активні бойові дії навряд чи призведуть до повалення іранського режиму.

Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і Іран був позбавлений можливостей завдавати шкоди своїм сусідам

– підкреслив один із представників регіону.

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Сутички
Ізраїль
Саудівська Аравія
Катар
Бахрейн
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки