Financial Times

Страны Персидского залива после атак Ирана призывают США продолжить удары

Киев • УНН

 • 3660 просмотра

ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар изменили позицию и просят ослабить Иран силой. Атаки на нефтяную инфраструктуру заставили регион поддержать действия Вашингтона.

Страны Персидского залива после атак Ирана призывают США продолжить удары

Страны Персидского залива, ранее предостерегавшие США от войны с Ираном, теперь призывают Вашингтон продолжать военные удары. Об этом сообщили источники среди высокопоставленных чиновников региона, передает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

По данным дипломатов, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар стремятся к тому, чтобы Иран вышел из конфликта значительно ослабленным.

После серии ударов Ирана по странам региона, включая атаки на гражданские объекты и инфраструктуру, в Персидском заливе пересмотрели свою позицию относительно войны.

Первоначальные сомнения относительно войны

До начала конфликта страны региона выступали против военного сценария. Они сомневались, что удары смогут остановить дестабилизирующую деятельность Ирана.

Также существовали серьезные сомнения относительно того, что военные удары будут иметь желаемый эффект прекращения дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе

– отметил один из дипломатов.

В регионе считали, что дипломатический путь является более надежным для обеспечения безопасности.

Последствия эскалации

После начала операций США и Израиля Иран нанес удары не только в ответ, но и по всем шести странам Совета сотрудничества Персидского залива. В результате атак погибли люди, была нарушена добыча нефти и газа, а также туристическая сфера. Это стало ключевым фактором изменения позиции региона.

Окончание войны, когда Иран все еще имеет инструменты для атак, будет стратегической катастрофой

– заявил один из чиновников.

Разногласия среди союзников

Не все страны региона поддерживают продолжение боевых действий. В частности, Оман выступает за скорейшее прекращение войны.

Иранские ракеты могут достичь Лондона, Парижа и Берлина - The Times22.03.26, 16:18 • 7766 просмотров

Национальные интересы как Ирана, так и Америки заключаются в скорейшем прекращении военных действий

– заявил министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди.

Другие государства также не имеют единой позиции относительно продолжительности военной кампании.

Возможное участие в войне

По словам источников, некоторые страны, в частности Саудовская Аравия и ОАЭ, рассматривают возможность присоединения к ударам США и Израиля.

В то же время в регионе признают, что даже активные боевые действия вряд ли приведут к свержению иранского режима.

Мы хотим, чтобы эта война закончилась, и Иран был лишен возможностей наносить ущерб своим соседям

– подчеркнул один из представителей региона.

