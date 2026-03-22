Президент Ирана обещает "противостоять безумным угрозам на поле боя" после угроз Трампа
Киев • УНН
Президент Ирана заявил о готовности противостоять угрозам США на поле боя. Тегеран закроет Ормузский пролив только для тех, кто посягает на его земли.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня днем продолжил словесную войну с США. Он заверил, что Иран "решительно противостоит безумным угрозам на поле боя", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Параллельно ударам и атакам в регионе США и Иран обменивались угрозами в социальных сетях.
В последние несколько часов Масуд Пезешкиан заявил, что Иран "решительно противостоит безумным угрозам на поле боя".
Это произошло после того, как Дональд Трамп предъявил Тегерану 48-часовой ультиматум: либо он откроет Ормузский пролив, либо столкнется с новыми атаками.
Пезешкиан также сказал: "Иллюзия стирания Ирана с карты показывает отчаяние перед волей нации, которая творит историю. Угрозы и террор лишь укрепляют наше единство. Ормузский пролив открыт для всех, кроме тех, кто посягает на нашу землю".
