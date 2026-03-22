Трамп пообещал уничтожить электростанции Ирана из-за закрытого Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если тот в ближайшие двое суток не откроет Ормузский пролив. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Если Иран не откроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с крупнейшей - написал Трамп.

В ответ Эбрахим Золфагари, представитель иранского центрального командования "Хатам аль-Анбия", заявил, что Иран также будет атаковать опреснительные установки и инфраструктуру информационных технологий, связанную с США и Израилем. Об этом сообщает Al Jazeera.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о разгроме иранского флота и авиации. Он заявил, что Соединенные Штаты Америки "стерли Иран с карты мира".

В то же время, по информации Axios, Трамп готовит мирный план для Ирана. В частности, США требуют нулевого обогащения урана и прекращения ракетной программы.