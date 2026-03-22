Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 35993 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 53628 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 52428 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 71092 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 95620 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 48769 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 45073 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 36646 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 56379 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Трамп пообещал уничтожить электростанции Ирана из-за закрытого Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Президент США выдвинул Ирану ультиматум на 48 часов по открытию пролива. Тегеран угрожает ударами по инфраструктуре США и Израиля в ответ.

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если тот в ближайшие двое суток не откроет Ормузский пролив. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Если Иран не откроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с крупнейшей

- написал Трамп.

В ответ Эбрахим Золфагари, представитель иранского центрального командования "Хатам аль-Анбия", заявил, что Иран также будет атаковать опреснительные установки и инфраструктуру информационных технологий, связанную с США и Израилем. Об этом сообщает Al Jazeera.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о разгроме иранского флота и авиации. Он заявил, что Соединенные Штаты Америки "стерли Иран с карты мира".

В то же время, по информации Axios, Трамп готовит мирный план для Ирана. В частности, США требуют нулевого обогащения урана и прекращения ракетной программы.

Евгений Устименко

