Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 31521 перегляди

Дональд Трамп оголосив про розгром іранського флоту та авіації. Президент США погрожує знищити електростанції Ірану протягом 48 годин через закриття Ормузької протоки.

Сполучені Штати Америки "стерли Іран з мапи світу". Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

Його пост став відповіддю на публікацію американського журналіста, який висвітлює тему нацбезпеки США Девіда Сенгера, який вказав, що Вашингтон не досяг цілей під час операції проти Ірану.

Так, досяг, і на кілька тижнів раніше, ніж планувалося! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновані, у них немає жодної оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні! Ми випереджаємо графік на кілька тижнів. Як і їхнє некомпетентне висвітлення виборів

- написав Трамп.

У своєму іншому дописі президент США запевнив, що якщо Іран "не відкриє Ормузьку протоку повністю, без загрози, протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні численні електростанції, починаючи з найбільшої".

Нагадаємо

За інформацією Axios, Трамп готує мирний план для Ірану. Зокрема, США вимагають нульового збагачення урану та припинення ракетної програми.

