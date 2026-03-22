Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива

Соединенные Штаты Америки "стерли Иран с карты мира". Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Его пост стал ответом на публикацию американского журналиста, освещающего тему нацбезопасности США Дэвида Сэнгера, который указал, что Вашингтон не достиг целей во время операции против Ирана.

Да, достиг, и на несколько недель раньше, чем планировалось! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я - нет! Мы опережаем график на несколько недель. Как и их некомпетентное освещение выборов - написал Трамп.

В своем другом сообщении президент США заверил, что если Иран "не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с крупнейшей".

По информации Axios, Трамп готовит мирный план для Ирана. В частности, США требуют нулевого обогащения урана и прекращения ракетной программы.

