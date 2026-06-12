МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием к Ирану сообщить о запасах урана и допустить инспекторов

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, поддержанную США, которая требует от Ирана задекларировать оставшиеся запасы обогащенного урана и разрешить инспекторам их проверить. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что резолюцию, предложенную США, Великобританией, Францией и Германией, поддержал 21 член Совета МАГАТЭ. Против проголосовали представители России, Китая и Нигера, еще 10 воздержались.

Действия Ирана не только вызывают насущную обеспокоенность относительно характера его ядерной программы, но и угрожают самой целостности глобального режима ядерных гарантий — говорится в заявлении авторов резолюции.

В свою очередь посол Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи на вопрос о том, как страна отреагирует на резолюцию, ответил, что решение будет принимать Тегеран.

Не рассматривая коренных причин нынешней ситуации, резолюция сосредоточена исключительно на ее последствиях и выдвигает ряд чрезмерных требований к Ирану — сказал дипломат после голосования.

Издание добавляет, что миссия Ирана при МАГАТЭ предупредила совет управляющих быть «осторожными». При этом Иран возмущен резолюциями против него и ответил на предыдущие эскалацией своей атомной деятельности или сокращением сотрудничества с МАГАТЭ.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран собираются подойти к финализации документов по завершению войны, которые могут быть подписаны в Европе.

В Иране заявили, что еще не согласовали ни одного меморандума о взаимопонимании с США — СМИ