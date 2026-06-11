Необходимо служебное расследование в связи с ложью БЭБ в отчете за 2025 год — судья в отставке

Скандал вокруг отчета Бюро экономической безопасности за 2025 год, в ходе которого руководство правоохранительного органа обвинили в использовании недостоверных данных о возмещении убытков государству, требует тщательного внутреннего расследования и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал судья в отставке Александр Ситников.

Скандал вокруг отчета БЭБ

Во время заслушивания отчета БЭБ о результатах работы за 2025 год председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев публично поставил под сомнение достоверность приведенных в документе данных.

По его словам, представители Бюро заявили о возмещении государству 3,8 млрд грн убытков по результатам работы в 2025 году. В то же время анализ документов, проведенный членами комитета, показал, что около 2,8-2,9 млрд грн из этой суммы – это поступления еще за 2022–2024 годы.

Вы не дадите мне солгать, одним из первых на своем канале, публично я выражаю искреннюю благодарность БЭБ, если что-то происходит позитивное. Но если вы публикуете, объявляете недостоверные данные, вы этим дискредитируете и себя, и нас, и все наше дело. Так не может быть. Смотрите, вы указали в отчете, что по результатам 2025 года возмещено убытков государству деньгами, только что Вы это подтвердили, на сумму 3,8 миллиарда гривен. Анализ, проведенный нами, вашей же предоставленной нам информации, свидетельствует о том, что 2,8-2,9 миллиарда гривен – это вообще не 2025 год. Это с 2022 по 2024. Зачем Вы пишете недостоверные данные в отчете БЭБ? - спросил Гетманцев у руководства, однако этот вопрос остался без ответа.

Гетманцев отметил, если учитывать только фактические поступления за 2025 год на соответствующие бюджетные счета, сумма возмещения составляет лишь около 47 млн грн, а не 3,8 млрд грн, как пытались заверить в БЭБ.

Ложь в отчетности должна быть расследована

По мнению судьи в отставке Александра Ситникова, прежде всего необходимо установить, кто именно формировал соответствующие показатели и почему в отчет попали данные, вызвавшие вопросы у парламентского комитета.

Здесь должно быть обращение к БЭБ относительно проведения служебного расследования, кто предоставлял такие данные, почему. То есть, сначала должно быть служебное расследование, а затем дисциплинарная ответственность - отметил Ситников.

По его словам, любое лицо имеет право обратиться в Бюро экономической безопасности с требованием провести такую проверку, а правоохранительный орган обязан отреагировать на подобное обращение.

БЭБ - это правоохранительный орган. Обратиться может любое лицо относительно проведения служебного расследования, а они просто обязаны отреагировать - пояснил судья в отставке.

Ситников отметил, что манипулирование данными в отчетности БЭБ – это введение в заблуждение не только профильного парламентского комитета, но и общества, ведь это же публичная информация, которая должна соответствовать действительности.

В то же время президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский считает, что последствия для руководства Бюро экономической безопасности могут быть значительно серьезнее дисциплинарной ответственности. Речь идет о возможных служебных правонарушениях и даже привлечении к уголовной ответственности должностных лиц.

Это служебные преступления. Кроме общих статей за служебный подлог (ст. 366 УК) и злоупотребление властью (ст. 364 УК), в данном случае действуют особые нормы: препятствование деятельности народных депутатов и комитетов (ст. 351 УК) – предоставление заведомо ложной информации на запрос или во время отчетности перед комитетом ВРУ наказывается штрафом, арестом или ограничением свободы на срок до трех лет - пояснил Невядомский.

Кризис доверия к БЭБ

Скандал с достоверностью отчетности стал очередным эпизодом в ряду претензий к работе Бюро экономической безопасности. В последнее время БЭБ оказалось в центре внимания из-за коррупционных скандалов, а также из-за критики в связи с попытками давления на авиабизнес, что ставит под угрозу существование отрасли в целом.

Кризис доверия к Бюро

В последнее время претензии к работе Бюро экономической безопасности значительно усилились, в частности из-за разоблачения сотрудников БЭБ на коррупции, критики бизнес-сообщества относительно использования уголовных производств как инструмента давления и дискуссий о необходимости проверки дел, которые расследует бюро.

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой - пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения - отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, заявили о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очистки правоохранительного органа.

Показательным кейсом для проверки законности уголовных производств, которые расследует Бюро экономической безопасности, может стать ряд уголовных производств против авиаперевозчиков. Как сообщал УНН, БЭБ расследует ряд дел в отношении как минимум пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине.

Украинские суды уже неоднократно рассматривали аналогичные споры по аренде и лизингу транспортных средств у нерезидентов и становились на сторону бизнеса, указывая, что лизинг транспорта – это не роялти.

Эту позицию разделяют и профильные юристы, налоговые эксперты и специалисты в сфере международного налогообложения, опрошенные УНН. Они подчеркивают, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над внутренними трактовками налоговых органов, а лизинговые платежи за транспорт не могут приравниваться к роялти.

Именно поэтому уголовные производства в отношении авиакомпаний все больше напоминают не борьбу с преступлениями в экономической сфере, а попытку создать искусственный налоговый спор через механизмы уголовного преследования.