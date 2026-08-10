В Совете Безопасности ООН обсудили пытки украинских военнопленных и незаконное удержание гражданских лиц Россией

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 10 августа состоялось заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённое нарушениям международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных, гражданских задержанных и иностранных граждан. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

В заседании приняла участие помощница Генерального секретаря ООН по правам человека Клаудия Фуэнтес Хулио. Докладчиками выступили военнослужащий ВСУ Хуан Лейва Гарсия, который более трёх лет находился в российском плену, крымскотатарская активистка и правозащитница Ление Умерова, которую Россия незаконно удерживала 21 месяц, а также юридический эксперт Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин.

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Во время заседания участники привели свидетельства о пытках, жестоком и унижающем достоинство обращении, сексуальном насилии, бесчеловечных условиях содержания, а также незаконном преследовании и осуждении украинских военнопленных и гражданских лиц. В украинском МИД подчеркнули, что эти случаи не являются единичными, а их системный характер на протяжении многих лет документируют международные мониторинговые механизмы.

Международный доступ к местам содержания

Отдельное внимание во время встречи уделили отсутствию надлежащего международного доступа к местам содержания украинцев в России и на временно оккупированных территориях Украины. Также обсудили судьбу без вести пропавших украинцев, которые могут находиться в российском плену без официального подтверждения их статуса.

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Участники заседания подняли и вопрос граждан Украины, которые попали в российский плен ещё до начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Кроме того, речь шла о задокументированных случаях так называемого "хищнического рекрутинга", когда Россия привлекает граждан третьих государств к войне против Украины посредством ложных обещаний трудоустройства, введения в заблуждение и эксплуатации их уязвимого положения.

В украинском МИД отметили, что многочисленные выводы механизмов ООН свидетельствуют о системном характере нарушений Россией международного гуманитарного права. В этом году российские вооружённые силы, силы безопасности и связанные с ними группы впервые включили в "список позора" в докладе Генерального секретаря ООН о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, из-за систематического сексуального насилия в отношении украинских военнопленных.

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Участники заседания подчеркнули необходимость усиления международного давления на Россию для обеспечения доступа к местам содержания украинцев, продолжения обменов военнопленными, освобождения незаконно удерживаемых гражданских лиц и установления судьбы пропавших без вести. Отдельно говорилось о необходимости привлечения к ответственности виновных в преступлениях.

Заседание созвали Латвия и Великобритания по инициативе Украины. Оно стало продолжением работы, начатой во время предыдущей встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённой нарушениям международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, в январе 2025 года.

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