СБ ООН соберётся на заседание по вопросу украинских пленных

Совет Безопасности ООН 10 августа проведёт заседание по "формуле Арриа" по вопросу украинских военнопленных и гражданских лиц, которых удерживает россия, сообщил в понедельник глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.



Сегодня, 10 августа, в 17:00 по киевскому времени Совет Безопасности ООН проведёт заседание по формуле Арриа по вопросу украинских военнопленных и гражданских лиц, которых удерживает россия — написал Сибига в X.

"Свидетельства очевидцев продемонстрируют факты систематических пыток и жестокого обращения, которым подвергаются украинцы в российском плену, а также настоятельную необходимость обеспечить международный доступ, прекратить издевательства, привлечь виновных к ответственности и вернуть всех незаконно удерживаемых", — подчеркнул глава МИД.

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