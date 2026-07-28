Стоячий режим, гниющие ноги и информационный вакуум: в каких условиях рф пытает выживших в Еленовке

Спустя более четырех лет после кровавого теракта в Еленовке 46 тяжелораненых украинских военнопленных, выживших во время взрыва в "бараке №200", продолжают находиться в российских застенках без надлежащей медицинской помощи и под угрозой сфабрикованных приговоров по уголовным делам. Об этом во время пресс-конференции 28 июля заявили представительницы общественной организации "Сообщество Еленовки", объединяющей семьи погибших и раненых защитников Мариуполя, передает УНН.

Родственники узников получили новые свидетельства о пленных и призвали главу государства к решительным действиям.

46 искалеченных защитников: почему обмен раненых стоит на месте

Во время подрыва в ночь на 29 июля 2022 года в так называемом "бараке №200" находилось 193 украинских военнослужащих. От взрыва погибли 48 защитников. Впоследствии российская сторона официально опубликовала список, в который включила 71 тяжелораненого пленного. Трое из них умерли по дороге в больницы, а 69 узников были госпитализированы.

За все последующие годы из этого публично признанного Россией списка тяжелораненых удалось освободить лишь 23 человека. Судьба еще 46 искалеченных воинов остается неизменной — они пятый год находятся в плену РФ, где их состояние ежедневно ухудшается.

Как отметила представительница ОО "Сообщество Еленовки" Анна Лобова, утверждение о том, что Россия якобы отказывается отдавать выживших как важных свидетелей преступления — ошибочно.

Эти люди (военные, выжившие во время подрыва барака в Еленовке, — ред.) не помнят абсолютно ничего, кроме того, что легли спать, а проснулись от ранений или очень сильного пламени. У них типичные ранения, они абсолютно ничего не помнят. Они — не свидетели, они — главные жертвы - сказала она.

Анна Лобова подчеркнула, что пленные из Еленовки искалечены, и время, которое они потеряли в плену, восстановить нельзя. Ведь даже операции уже не вернут раненых защитников Мариуполя к полноценной жизни.

Кроме того, жена военнопленного акцентировала на следующем:

"Утверждение, что россияне никого не отдают, опровергается тем, как возвращали 193 пленных из Чечни. Наших же искалеченных парней, которых в разы меньше, годами не меняют", - сказала она.

Отметим, что по данным ОО, всего из 193 человек, находившихся в бараке №200, на сегодня удалось освободить 49 человек (включая тех, кто оставался в ДИЗО). Имена еще 12–13 узников до сих пор не удалось установить.

Кто формировал списки на "барак смерти": новые свидетели и данные для СБУ

Родственники пленных пожаловались, что вынуждены самостоятельно расследовать трагедию в Еленовке.

Представители общественной организации рассказали, что обнаружили публичные показания бывшего военнопленного, который подтвердил, что списки на перевод узников в "барак №200" готовили заранее и корректировали. По этим данным, списки начальнику колонии непосредственно относил бывший украинский военнопленный, которого содержали в бараках №7–8, и который участвовал в их обустройстве.

Все новые материалы и данные по делу родственники пленных уже передали в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Мы, как семьи военнопленных, которых подорвали в Еленовке, — потерпевшие в открытых уголовных производствах. Несмотря на это, в течение 4 лет мы вынуждены самостоятельно искать новую информацию, устанавливать обстоятельства трагедии и находить свидетелей - заявила представительница ОО "Сообщество Еленовки" Анастасия Гондюл.

Стоячий режим, гниющие ноги и 38 сфабрикованных приговоров: в каких условиях живут узники из Еленовки

Положение выживших в Еленовке пленных в настоящее время катастрофическое. Узников держат в полной информационной изоляции, без права на переписку или передачи. Более того, страна-агрессор массово фабрикует против них уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса РФ — "терроризм".

Как сообщила соруководительница Департамента защиты прав военнослужащих и членов их семей Медийной инициативы за права человека (МИПЛ) Мария Климык, в настоящее время известно о десятках фальсифицированных производств.

По нашим данным, из "барака 200" тех, кто еще находится в плену, осуждены или идет судебное дело в отношении 38 "азовцев". Но мы знаем, что есть еще много закрытых дел, поскольку Россия закрыла свои судебные реестры. Практически в отношении каждого ведется уголовное преследование — некоторым уже вручили третье дело. Они (пленные украинские военные, — ред.) разбросаны почти по всей России. Есть даже заочные приговоры по "бараку 200" тем, кого освободили еще в сентябре 2022 года - заявила Клымик.

Жены защитников также поделились трагическими подробностями о состоянии здоровья своих мужей. По их словам, пленников держат в строгом "стоячем режиме" — сидеть разрешают только три раза в день во время приема пищи по 20 минут. Из-за этого у людей с незажившими ранами и осколками в позвоночнике отекают и гниют ноги.

Моего мужа готовили к судам в Пермском крае. В плен он выходил уже из боев за Мариуполь с тяжелым ранением, а в Еленовке получил второе. Осколок до сих пор находится у него в позвоночнике. Им разрешают сидеть три раза в день по 20 минут во время еды — остальное время они стоят. У него синие и опухшие ноги. Они держатся там только надеждой, что за них борются и их ждут - рассказала Анастасия Гондюл.

Анна Лобова в свою очередь добавила, что защитники Мариуполя выходили в плен после жестких боев и после голода на "Азовстали".

Это издевательство, когда мы не можем найти решение для их спасения. У них стоячий режим, у них гниют ноги — и у молодых, и у пожилых. Морально, психологически люди там уже теряют надежду - сказала Лобова.

Убийство военнопленных в Еленовке: что нужно знать об этом преступлении России

Трагедия в Волновахской исправительной колонии № 120 вблизи оккупированного российскими военными поселка Еленовка в Донецкой области стала одним из самых циничных и жестоких военных преступлений Российской Федерации против украинских военнопленных.

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате спланированного подрыва барака погибли по меньшей мере 53 украинских защитника, большинство из которых — бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов", которых вывели с территории завода "Азовсталь". Еще более 130 воинов получили тяжелые ранения, увечья и термические ожоги.

Собранные за годы материалы международных организаций и украинских следственных органов позволяют воссоздать полную картину этого преступления и опровергнуть манипуляции страны-агрессора.

По имеющимся данным расследований, подрыву предшествовала тщательная подготовка со стороны оккупационной администрации. За день до трагедии украинских военнопленных массово и непосредственно по указанию руководства учреждения перевели в отдельно расположенное здание в промзоне колонии — так называемый "барак № 200".

Как установило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, непосредственно перед взрывом российская охрана колонии приняла чрезвычайные меры для собственной безопасности. Надзиратели сменили и перенесли свои наблюдательные посты, надели средства индивидуальной защиты, в том числе бронежилеты и каски, а также отошли на безопасное расстояние от помещения, где содержали пленников. Это свидетельствует о том, что оккупанты заранее владели информацией о будущем взрыве и сознательно готовили ловушку для безоружных людей.

Сразу после теракта Министерство обороны РФ распространило дезинформацию о том, что колония якобы подверглась обстрелу со стороны Вооруженных Сил Украины с использованием американских реактивных систем залпового огня HIMARS. С помощью этого фейка Кремль хотел переложить вину за гибель пленных на украинскую сторону и прекратить поставки западного вооружения бойцам ВСУ.

Однако тщательный анализ доказательств полностью опроверг российскую пропаганду. Официальные отчеты Управления Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что взрыв не был вызван ракетой HIMARS. Специалисты ООН детально изучили характер разрушений здания, состояние крыши, стен и оконных проемов, а также расположение и повреждения двухъярусных кроватей внутри помещения. На месте события полностью отсутствует воронка, которая обязательно образуется при попадании тяжелого реактивного боеприпаса.

Кроме того, анализ доступных фото- и видеоматериалов показал, что боеприпас проник через крышу по траектории с востока на запад, либо же детонация произошла непосредственно внутри барака.

Эксперты ООН также подчеркнули, что российская сторона сознательно скомпрометировала место преступления, не обеспечив его неприкосновенность для независимого расследования и допустив туда кремлёвских пропагандистов раньше экспертов.

В настоящее время Офис Генерального прокурора Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединённом с умышленным убийством. На основе проведённых комплексных судебных взрывотехнических и баллистических экспертиз следователи установили, что взрыв произошёл после применения россиянами реактивного термобарического гранатомёта или детонации заранее заложенного термобарического взрывного устройства.

Параллельно Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях бывшему руководству Еленовской колонии. Оккупационной администрации инкриминируют не только систематические пытки пленных, но и сознательное затягивание эвакуации и непредоставление неотложной медицинской помощи раненым воинам непосредственно после взрыва, что привело к увеличению числа жертв.

Со своей стороны, Совет Европейского Союза ввёл санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека и преступления в Еленовской колонии, официально закрепив ответственность руководства учреждения за гибель узников.

Российская Федерация, в свою очередь, на протяжении всего времени оказывала сопротивление проведению объективного международного расследования. Представителям Международного комитета Красного Креста, несмотря на многочисленные официальные требования и нормы Женевских конвенций, так и не предоставили доступа к месту трагедии и раненым военнопленным.

Аналогично закончилась и попытка организации независимой инспекции под эгидой Организации Объединённых Наций. В августе 2022 года Генеральный секретарь ООН объявил о создании Специальной миссии по установлению фактов в Еленовке. Однако уже в январе 2023 года миссию вынуждены были расформировать из-за отсутствия гарантий безопасности для экспертов и категорического отказа российской стороны предоставить доступ на территорию колонии.

Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования