Трамп готує мирний план для Ірану та висуває шість жорстких вимог - Axios

Після трьох тижнів війни адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала початкові обговорення наступного етапу та того, як можуть виглядати мирні переговори з Іраном. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського чиновника та "обізнане джерело", інформує УНН.

Видання нагадує, що Трамп заявив у п'ятницю, що розглядає можливість "згортання" війни, водночас, за прогнозами американських чиновників, бойові дії триватимуть ще два-три тижні. Тим часом радники Трампа хочуть "розпочати підготовку до дипломатії".

Автори вказують, що будь-яка угода про припинення війни повинна включати відновлення повноцінного функціонування Ормузької протоки, вирішення питання запасів високозбагаченого урану Ірану, а також встановлення довгострокової угоди щодо ядерної програми країни, балістичних ракет та підтримки партнерів у регіоні.

Останніми днями між США та Іраном не було прямих контактів, хоча Єгипет, Катар та Велика Британія обмінювалися повідомленнями. ... Єгипет та Катар повідомили США та Ізраїль, що Іран зацікавлений у переговорах, але з дуже жорсткими умовами