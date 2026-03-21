Трамп готує мирний план для Ірану та висуває шість жорстких вимог - Axios
Київ • УНН
Адміністрація Трампа обговорює умови дипломатичного врегулювання з Іраном. США вимагають нульового збагачення урану та припинення ракетної програми.
Після трьох тижнів війни адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала початкові обговорення наступного етапу та того, як можуть виглядати мирні переговори з Іраном. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського чиновника та "обізнане джерело", інформує УНН.
Деталі
Видання нагадує, що Трамп заявив у п'ятницю, що розглядає можливість "згортання" війни, водночас, за прогнозами американських чиновників, бойові дії триватимуть ще два-три тижні. Тим часом радники Трампа хочуть "розпочати підготовку до дипломатії".
Посланці Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф беруть участь в обговореннях щодо можливого дипломатичного врегулювання
Автори вказують, що будь-яка угода про припинення війни повинна включати відновлення повноцінного функціонування Ормузької протоки, вирішення питання запасів високозбагаченого урану Ірану, а також встановлення довгострокової угоди щодо ядерної програми країни, балістичних ракет та підтримки партнерів у регіоні.
Останніми днями між США та Іраном не було прямих контактів, хоча Єгипет, Катар та Велика Британія обмінювалися повідомленнями. ... Єгипет та Катар повідомили США та Ізраїль, що Іран зацікавлений у переговорах, але з дуже жорсткими умовами
За даними видання, вимоги Ірану включають припинення вогню, гарантії того, що війна не поновиться в майбутньому, та компенсацію. При цьому США вимагають, щоб Іран взяв на себе шість зобов'язань:
- жодної ракетної програми протягом п'яти років;
- нульове збагачення урану;
- виведення з експлуатації реакторів на ядерних об'єктах Натанз, Ісфахан та Фордо, які США та Ізраїль бомбардували минулого року;
- суворі протоколи зовнішнього спостереження за створенням та використанням центрифуг та пов'язаного з ними обладнання, яке може просувати програму ядерної зброї;
- договори про контроль над озброєннями з країнами регіону, що включають обмеження кількості ракет до 1000;
- Жодного фінансування для таких "посередників", як Хезболла в Лівані, хусити в Ємені та Хамас у Газі.
Автори додають, що Іран неодноразово відхиляв кілька з цих вимог у минулому, а лідери в Тегерані відзначали "складність переговорів" з Трампом.
Контекст
Напередодні Дональд Трамп заявив, що США планують згорнути військові зусилля на Близькому Сході після усунення іранської загрози.
Раніше Трамп заявив, що американські військові "вільно переміщуються" територією Ірану, а Ормузька протока "відкриється сама собою".
