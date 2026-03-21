$43.9650.50
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.6м/с
39%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Радослав Сікорський
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 21113 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 25618 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 25476 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 29031 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 26888 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Бук (ЗРК)
Ракетна система С-400
Дипломатка

Трамп готує мирний план для Ірану та висуває шість жорстких вимог - Axios

Київ • УНН

 • 12035 перегляди

Адміністрація Трампа обговорює умови дипломатичного врегулювання з Іраном. США вимагають нульового збагачення урану та припинення ракетної програми.

Трамп готує мирний план для Ірану та висуває шість жорстких вимог - Axios

Після трьох тижнів війни адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала початкові обговорення наступного етапу та того, як можуть виглядати мирні переговори з Іраном. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського чиновника та "обізнане джерело", інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Трамп заявив у п'ятницю, що розглядає можливість "згортання" війни, водночас, за прогнозами американських чиновників, бойові дії триватимуть ще два-три тижні. Тим часом радники Трампа хочуть "розпочати підготовку до дипломатії".

Посланці Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф беруть участь в обговореннях щодо можливого ​​дипломатичного врегулювання

- цитує ЗМІ одного зі співрозмовників.

Автори вказують, що будь-яка угода про припинення війни повинна включати відновлення повноцінного функціонування Ормузької протоки, вирішення питання запасів високозбагаченого урану Ірану, а також встановлення довгострокової угоди щодо ядерної програми країни, балістичних ракет та підтримки партнерів у регіоні.

Останніми днями між США та Іраном не було прямих контактів, хоча Єгипет, Катар та Велика Британія обмінювалися повідомленнями. ... Єгипет та Катар повідомили США та Ізраїль, що Іран зацікавлений у переговорах, але з дуже жорсткими умовами

- йдеться у статті.

США та Ізраїль атакували ядерний обʼєкт Ірану в Натанзі - ЗМІ21.03.26, 12:45 • 9246 переглядiв

За даними видання, вимоги Ірану включають припинення вогню, гарантії того, що війна не поновиться в майбутньому, та компенсацію. При цьому США вимагають, щоб Іран взяв на себе шість зобов'язань:

  • жодної ракетної програми протягом п'яти років;
    • нульове збагачення урану;
      • виведення з експлуатації реакторів на ядерних об'єктах Натанз, Ісфахан та Фордо, які США та Ізраїль бомбардували минулого року;
        • суворі протоколи зовнішнього спостереження за створенням та використанням центрифуг та пов'язаного з ними обладнання, яке може просувати програму ядерної зброї;
          • договори про контроль над озброєннями з країнами регіону, що включають обмеження кількості ракет до 1000;
            • Жодного фінансування для таких "посередників", як Хезболла в Лівані, хусити в Ємені та Хамас у Газі.

              Автори додають, що Іран неодноразово відхиляв кілька з цих вимог у минулому, а лідери в Тегерані відзначали "складність переговорів" з Трампом.

              Контекст

              Напередодні Дональд Трамп заявив, що США планують згорнути військові зусилля на Близькому Сході після усунення іранської загрози.

              Раніше Трамп заявив, що американські військові "вільно переміщуються" територією Ірану, а Ормузька протока "відкриється сама собою".

              Пентагон заявив, що позбавив Іран можливості відстежувати танкери в Ормузькій протоці21.03.26, 18:56 • 6290 переглядiв

              Вадим Хлюдзинський

              ПолітикаСвіт
              Ядерна зброя
              Ліван
              Дональд Трамп
              Сполучені Штати Америки
              Сектор Газа
              Іран
              Ємен