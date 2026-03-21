Графіки відключень електроенергії
США та Ізраїль атакували ядерний обʼєкт Ірану в Натанзі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 88 перегляди

США та Ізраїль завдали удару по ядерному об'єкту в Натанзі. Дональд Трамп оголосив про військову перемогу та розглядає блокаду іранського острова Харг.

США та Ізраїль атакували ядерний обʼєкт Ірану в Натанзі - ЗМІ

У суботу, 21 березня стало відомо, що США і Ізраїль завдали удару по ядерному обʼєкту Ірану в Натанзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство Tasnim.

Деталі

Про витік радіоактивних матеріалів у цьому комплексі наразі не відомо. Також не повідомляється про наявність і кількість загиблих і поранених.

Додатково

Президент США Дональд Трамп заявив, що "військова перемога над Іраном здобута", і назвав союзників по НАТО "боягузами" за те, що вони не допомагають у питанні Ормузької протоки.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.

Нагадаємо

Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Одна ракета впала сама, іншу перехопив американський корабель.

Євген Устименко

Світ
Ядерна зброя
Ізраїль
НАТО
Дональд Трамп
Індійський океан
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран