Іран атакував балістичними ракетами базу США на острові Дієго-Гарсія
Київ • УНН
Іран запустив дві ракети по стратегічній базі США в Індійському океані. Одна ракета впала сама, іншу перехопив американський корабель.
Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Жодна з запущених іранських ракет не досягла цілей. Водночас, як зазначає WSJ, цей запуск ознаменував перше оперативне застосування Іраном міжконтинентальних балістичних ракет у спробах вийти далеко за межі Близького Сходу - це може загрожувати інтересам США в регіоні.
За попередніми даними, одна з ракет зазнала невдачі під час польоту. Іншу ракету знищив американський військовий корабель – він запустив по ній ракету-перехоплювач.
База Дієго-Гарсія знаходиться приблизно за 4000 кілометрів від Ірану. Вона є стратегічним військовим хабом, де США розміщують бомбардувальники, атомні підводні човни та ракетні есмінці.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує згорнути військові зусилля на Близькому Сході після усунення іранської загрози.