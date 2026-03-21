"Згортання величезних військових зусиль": Трамп оголосив про ймовірне виведення військ з Ірану
Київ • УНН
США планують згорнути військові зусилля на Близькому Сході після усунення іранської загрози. Охорону Ормузької протоки мають перебрати країни регіону.
Сполучені Штати Америки "дуже близькі" до досягнення цілей в Ірані і розглядають можливість згортання зусиль. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Вашингтон розглядає "можливість згортання наших величезних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану".
Також, за його словами, Ормузьку протоку мають контролювати та охороняти в міру можливостей країни, які її використовують, адже "США цього не робитимуть".
Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях в Ормузькій протоці, але в цьому не буде необхідності, як тільки іранська загроза буде викорінена
Він додав, що США прагнуть, аби Іран не мав змоги "навіть наближатись до ядерних спроможностей".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "вільно переміщуються" територією Ірану, а Ормузька протока "відкриється сама собою".
