Не думав, що доведеться так часто залучати армію США - Трамп
Київ • УНН
Президент США заявив про знищення 58 іранських кораблів за два дні та операції у Венесуелі. Трамп прагне переговорів, але не бачить лідерів в Ірані.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не думав, що за його другої каденції йому доведеться так часто застосовувати американські збройні сили. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.
Так, коментуючи перебіг війни проти Ірану, Трамп зазначив, що США "чудово" справляються в цьому конфлікті, і що "за два дні було знищено 58 кораблів".
Іранський флот також мав "чудові" кораблі, каже Трамп, але "різниця полягала в тому, що вони не знали, як їх використовувати"
Говорячи про збройні сили США, зокрема про їхні операції у Венесуелі в січні, він вказав: "Я не думав, що буду використовувати їх так часто, але я радий, що відновив їх".
Крім того, Трамп заявив, що США хотіли б вести переговори з Іраном, але "нам немає з ким".
"Тепер там більше ніхто не хоче бути лідером. Ми хочемо з ними поговорити, але нам немає з ким. Нам це подобається", - пояснив президент США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "вільно переміщуються" територією Ірану, а Ормузька протока "відкриється сама собою".
