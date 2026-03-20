Не думав, що доведеться так часто залучати армію США - Трамп

Київ • УНН

 • 11411 перегляди

Президент США заявив про знищення 58 іранських кораблів за два дні та операції у Венесуелі. Трамп прагне переговорів, але не бачить лідерів в Ірані.

Не думав, що доведеться так часто залучати армію США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не думав, що за його другої каденції йому доведеться так часто застосовувати американські збройні сили. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

Так, коментуючи перебіг війни проти Ірану, Трамп зазначив, що США "чудово" справляються в цьому конфлікті, і що "за два дні було знищено 58 кораблів".

Іранський флот також мав "чудові" кораблі, каже Трамп, але "різниця полягала в тому, що вони не знали, як їх використовувати"

- пише видання.

Говорячи про збройні сили США, зокрема про їхні операції у Венесуелі в січні, він вказав: "Я не думав, що буду використовувати їх так часто, але я радий, що відновив їх".

Крім того, Трамп заявив, що США хотіли б вести переговори з Іраном, але "нам немає з ким".

"Тепер там більше ніхто не хоче бути лідером. Ми хочемо з ними поговорити, але нам немає з ким. Нам це подобається", - пояснив президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "вільно переміщуються" територією Ірану, а Ормузька протока "відкриється сама собою".

Трамп заявив, що Україна не надає жодної допомоги у ситуації з Іраном20.03.26, 20:23 • 10966 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика Світ
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран