Трамп заявив, що Україна не надає жодної допомоги у ситуації з Іраном
Київ • УНН
Президент США заявив про відсутність реальної допомоги від України у протистоянні з Іраном. Трамп назвав дії Зеленського політичним піаром.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не допомагає у боротьбі з Іраном. Про це Трамп заявив в інтерв’ю MS NOW, його слова привела ведуча програми "The 11th Hour" Стефані Руле, передає УНН.
Україна нічого не зробила, усе, про що говорить Зеленський - про те, що Україна нібито зробила, щоб допомогти нам, - робиться виключно з політичних та піар-цілей
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що "військова перемога над Іраном здобута", і називає союзників по НАТО "боягузами" за те, що вони не допомагають у питанні Ормузької протоки.
