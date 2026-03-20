Трамп заявил, что Украина не оказывает никакой помощи в ситуации с Ираном
Киев • УНН
Президент США заявил об отсутствии реальной помощи от Украины в противостоянии с Ираном. Трамп назвал действия Зеленского политическим пиаром.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не помогает в борьбе с Ираном. Об этом Трамп заявил в интервью MS NOW, его слова привела ведущая программы "The 11th Hour" Стефани Руле, передает УНН.
Украина ничего не сделала, все, о чем говорит Зеленский - о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам, - делается исключительно из политических и пиар-целей
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что "военная победа над Ираном одержана", и называет союзников по НАТО "трусами" за то, что они не помогают в вопросе Ормузского пролива.
