"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне

Украинские военные, работающие с союзниками на Ближнем Востоке, шокированы уровнем применения ПВО и тактики борьбы с дронами со стороны США. Несмотря на технологическое превосходство, американская армия допускает критические ошибки, которые Украина давно исправила ценой войны. Об этом в комментарии для УНН сказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.

Украинские специалисты на Ближнем Востоке — что они там делают

По словам эксперта, украинские специалисты работают с партнерами как консультанты и инструкторы, передавая практический боевой опыт. Речь идет не о теории, а о реальных знаниях, полученных во время войны.

Я знаю людей, которые поехали туда как специалисты. Это специалисты по ПВО, зенитно-ракетных войск. Они работают непосредственно с системами, анализируют действия и помогают строить эффективную оборону — отметил Крамаров.

В то же время то, что они увидели на месте, вызвало сильную эмоциональную реакцию.

"Мы просто сидели в шоке" — как воюют союзники

Эксперт рассказал, что украинские военные были поражены подходами союзников к ведению современной войны. Особенно — использованием ПВО.

Когда они увидели протоколы сбития — как цель фиксируется, как принимается решение — они были просто в шоке. Я общался с ними, и они реально говорили — "мы сидели и не понимали, как так можно воевать" — рассказал он.

Причина — разница в подходах.

У нас ограниченные ресурсы, и это заставляет думать. Мы очень рационально подходим к каждому средству. А там — полное отсутствие этого подхода — пояснил Крамаров.

Миллионы долларов — по одному дрону

Один из самых больших шоков — затраты на перехват целей. По словам эксперта, союзники используют дорогие ракеты там, где Украина применяет значительно более дешевые решения.

Они могут выпустить по одному "шахеду" несколько ракет SM-6. Одна такая ракета стоит 6–8 миллионов долларов. Это нонсенс — отметил он.

Еще один пример — неправильное использование систем Patriot.

Они применяют PAC-3 — это ракеты для баллистики — по обычным воздушным целям. Она для этого не предназначена. Это как забивать гвоздь микроскопом — пояснил Крамаров.

Украина создала систему, которой нет у США

Эксперт подчеркнул, что Украина за годы войны выстроила уникальную систему распределения целей. Это позволяет максимально эффективно использовать ресурсы.

Мы четко понимаем, что чем сбивать — где работает мобильная группа, где ПВО, где авиация. У нас есть система перераспределения целей. У них этого просто нет — отметил он.

Это создает хаос в действиях.

У них авиация даже не поднималась на перехват дронов. Они просто стреляли ракетами. Это неэффективно и дорого — добавил эксперт.

Уровень подготовки — еще одна проблема

Помимо техники, украинских военных поразил уровень подготовки. Речь идет о базовом понимании современной войны.

Проблема в квалификации. Они не понимают логику атак. Например, что первые дроны — это разведка. Они сразу тратят ресурсы — пояснил Крамаров.

Он подчеркнул, что война в Украине дала уникальный опыт, которого у союзников просто не было.

Они не прячут технику — и это шокирует

Еще один критический момент — небрежное отношение к технике. По словам эксперта, даже стратегические объекты не маскируются.

Отдельно украинских специалистов поразило отношение к критически важным системам раннего обнаружения. По словам эксперта, есть одна очень дорогая система, в мире было всего 15 таких радаров, и один из них уже потерян — осталось 14. Интересно то, что одна система сейчас работает в Украине.

Мы этот радар бережем как зеницу ока, понимая его ценность и то, что восстановить их быстро невозможно. А здесь — они просто стоят открыто, без надлежащей защиты. Еще раз — радар дальнего обнаружения просто стоит в пустыне. Без защиты. Без перемещения. Для наших ребят это было полное непонимание — отметил Крамаров.

Для сравнения он привел украинский опыт.

У нас в первые часы вторжения все комплексы были сняты с позиций и спрятаны. А там они стоят открыто годами — пояснил Крамаров.

Смогут ли США справиться без Украины

Несмотря на критику, эксперт признает — США обладают достаточным потенциалом. Но ключевой фактор — время.

Они смогут. У них есть ресурсы, технологии, производство. Но вопрос — сколько времени это займет. Украина шла к этому годами. Мы учились этому 3–4 года. С первого "шахеда" в 2022 году. Это не делается за месяц — подчеркнул Крамаров.

И добавил, что есть вещи, которые невозможно просто скопировать.

Можно скопировать дрон. Но нельзя быстро скопировать систему управления, программное обеспечение, интеграцию всех элементов — пояснил эксперт.

Украинский опыт войны оказался уникальным и критически важным даже для технологически сильных союзников.

Несмотря на мощную технику, без правильной тактики и системного подхода она не дает эффективного результата. Именно поэтому роль Украины как носителя реального боевого опыта только возрастает.

