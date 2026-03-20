"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Украинские специалисты делятся опытом борьбы с шахедами в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Количество привлеченных экспертов возросло до 228
Украинские военные, работающие с союзниками на Ближнем Востоке, шокированы уровнем применения ПВО и тактики борьбы с дронами со стороны США. Несмотря на технологическое превосходство, американская армия допускает критические ошибки, которые Украина давно исправила ценой войны. Об этом в комментарии для УНН сказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.
Украинские специалисты на Ближнем Востоке — что они там делают
По словам эксперта, украинские специалисты работают с партнерами как консультанты и инструкторы, передавая практический боевой опыт. Речь идет не о теории, а о реальных знаниях, полученных во время войны.
Я знаю людей, которые поехали туда как специалисты. Это специалисты по ПВО, зенитно-ракетных войск. Они работают непосредственно с системами, анализируют действия и помогают строить эффективную оборону
В то же время то, что они увидели на месте, вызвало сильную эмоциональную реакцию.
"Мы просто сидели в шоке" — как воюют союзники
Эксперт рассказал, что украинские военные были поражены подходами союзников к ведению современной войны. Особенно — использованием ПВО.
Когда они увидели протоколы сбития — как цель фиксируется, как принимается решение — они были просто в шоке. Я общался с ними, и они реально говорили — "мы сидели и не понимали, как так можно воевать"
Причина — разница в подходах.
У нас ограниченные ресурсы, и это заставляет думать. Мы очень рационально подходим к каждому средству. А там — полное отсутствие этого подхода
Миллионы долларов — по одному дрону
Один из самых больших шоков — затраты на перехват целей. По словам эксперта, союзники используют дорогие ракеты там, где Украина применяет значительно более дешевые решения.
Они могут выпустить по одному "шахеду" несколько ракет SM-6. Одна такая ракета стоит 6–8 миллионов долларов. Это нонсенс
Еще один пример — неправильное использование систем Patriot.
Они применяют PAC-3 — это ракеты для баллистики — по обычным воздушным целям. Она для этого не предназначена. Это как забивать гвоздь микроскопом
Украина создала систему, которой нет у США
Эксперт подчеркнул, что Украина за годы войны выстроила уникальную систему распределения целей. Это позволяет максимально эффективно использовать ресурсы.
Мы четко понимаем, что чем сбивать — где работает мобильная группа, где ПВО, где авиация. У нас есть система перераспределения целей. У них этого просто нет
Это создает хаос в действиях.
У них авиация даже не поднималась на перехват дронов. Они просто стреляли ракетами. Это неэффективно и дорого
Уровень подготовки — еще одна проблема
Помимо техники, украинских военных поразил уровень подготовки. Речь идет о базовом понимании современной войны.
Проблема в квалификации. Они не понимают логику атак. Например, что первые дроны — это разведка. Они сразу тратят ресурсы
Он подчеркнул, что война в Украине дала уникальный опыт, которого у союзников просто не было.
Они не прячут технику — и это шокирует
Еще один критический момент — небрежное отношение к технике. По словам эксперта, даже стратегические объекты не маскируются.
Отдельно украинских специалистов поразило отношение к критически важным системам раннего обнаружения. По словам эксперта, есть одна очень дорогая система, в мире было всего 15 таких радаров, и один из них уже потерян — осталось 14. Интересно то, что одна система сейчас работает в Украине.
Мы этот радар бережем как зеницу ока, понимая его ценность и то, что восстановить их быстро невозможно. А здесь — они просто стоят открыто, без надлежащей защиты. Еще раз — радар дальнего обнаружения просто стоит в пустыне. Без защиты. Без перемещения. Для наших ребят это было полное непонимание
Для сравнения он привел украинский опыт.
У нас в первые часы вторжения все комплексы были сняты с позиций и спрятаны. А там они стоят открыто годами
Смогут ли США справиться без Украины
Несмотря на критику, эксперт признает — США обладают достаточным потенциалом. Но ключевой фактор — время.
Они смогут. У них есть ресурсы, технологии, производство. Но вопрос — сколько времени это займет. Украина шла к этому годами. Мы учились этому 3–4 года. С первого "шахеда" в 2022 году. Это не делается за месяц
И добавил, что есть вещи, которые невозможно просто скопировать.
Можно скопировать дрон. Но нельзя быстро скопировать систему управления, программное обеспечение, интеграцию всех элементов
Украинский опыт войны оказался уникальным и критически важным даже для технологически сильных союзников.
Несмотря на мощную технику, без правильной тактики и системного подхода она не дает эффективного результата. Именно поэтому роль Украины как носителя реального боевого опыта только возрастает.
