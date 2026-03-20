Эксклюзив
15:55 • 7270 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
14:50 • 10404 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
13:46 • 12591 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
13:36 • 14580 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
13:16 • 20776 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
12:29 • 15843 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Эксклюзив
11:43 • 15450 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47 • 18182 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59 • 19026 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
20 марта, 08:54 • 20011 просмотра
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам20 марта, 09:24 • 33735 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ20 марта, 09:34 • 19236 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo20 марта, 09:59 • 23192 просмотра
Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского судаPhotoVideo11:49 • 13567 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 20847 просмотра
публикации
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
15:55 • 7254 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
13:16 • 20770 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 20869 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам20 марта, 09:24 • 33760 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 49990 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto15:18 • 4262 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители14:28 • 4504 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo13:32 • 8826 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo20 марта, 09:59 • 23214 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 27444 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Отопление
Ка-50
MIM-104 Patriot

"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне

Киев • УНН

 • 7284 просмотра

Украинские специалисты делятся опытом борьбы с шахедами в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Количество привлеченных экспертов возросло до 228

"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне

Украинские военные, работающие с союзниками на Ближнем Востоке, шокированы уровнем применения ПВО и тактики борьбы с дронами со стороны США. Несмотря на технологическое превосходство, американская армия допускает критические ошибки, которые Украина давно исправила ценой войны. Об этом в комментарии для УНН сказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров.

Украинские специалисты на Ближнем Востоке — что они там делают

По словам эксперта, украинские специалисты работают с партнерами как консультанты и инструкторы, передавая практический боевой опыт. Речь идет не о теории, а о реальных знаниях, полученных во время войны.

Я знаю людей, которые поехали туда как специалисты. Это специалисты по ПВО, зенитно-ракетных войск. Они работают непосредственно с системами, анализируют действия и помогают строить эффективную оборону 

— отметил Крамаров.

В то же время то, что они увидели на месте, вызвало сильную эмоциональную реакцию.

"Мы просто сидели в шоке" — как воюют союзники

Эксперт рассказал, что украинские военные были поражены подходами союзников к ведению современной войны. Особенно — использованием ПВО.

Когда они увидели протоколы сбития — как цель фиксируется, как принимается решение — они были просто в шоке. Я общался с ними, и они реально говорили — "мы сидели и не понимали, как так можно воевать" 

— рассказал он.

Причина — разница в подходах.

У нас ограниченные ресурсы, и это заставляет думать. Мы очень рационально подходим к каждому средству. А там — полное отсутствие этого подхода 

— пояснил Крамаров.

Миллионы долларов — по одному дрону

Один из самых больших шоков — затраты на перехват целей. По словам эксперта, союзники используют дорогие ракеты там, где Украина применяет значительно более дешевые решения.

Они могут выпустить по одному "шахеду" несколько ракет SM-6. Одна такая ракета стоит 6–8 миллионов долларов. Это нонсенс 

— отметил он.

Еще один пример — неправильное использование систем Patriot.

Они применяют PAC-3 — это ракеты для баллистики — по обычным воздушным целям. Она для этого не предназначена. Это как забивать гвоздь микроскопом 

— пояснил Крамаров.

Украина создала систему, которой нет у США

Эксперт подчеркнул, что Украина за годы войны выстроила уникальную систему распределения целей. Это позволяет максимально эффективно использовать ресурсы.

Мы четко понимаем, что чем сбивать — где работает мобильная группа, где ПВО, где авиация. У нас есть система перераспределения целей. У них этого просто нет 

— отметил он.

Это создает хаос в действиях.

У них авиация даже не поднималась на перехват дронов. Они просто стреляли ракетами. Это неэффективно и дорого 

— добавил эксперт.

Уровень подготовки — еще одна проблема

Помимо техники, украинских военных поразил уровень подготовки. Речь идет о базовом понимании современной войны.

Проблема в квалификации. Они не понимают логику атак. Например, что первые дроны — это разведка. Они сразу тратят ресурсы 

— пояснил Крамаров.

Он подчеркнул, что война в Украине дала уникальный опыт, которого у союзников просто не было.

Они не прячут технику — и это шокирует

Еще один критический момент — небрежное отношение к технике. По словам эксперта, даже стратегические объекты не маскируются.

Отдельно украинских специалистов поразило отношение к критически важным системам раннего обнаружения. По словам эксперта, есть одна очень дорогая система, в мире было всего 15 таких радаров, и один из них уже потерян — осталось 14. Интересно то, что одна система сейчас работает в Украине.  

Мы этот радар бережем как зеницу ока, понимая его ценность и то, что восстановить их быстро невозможно. А здесь — они просто стоят открыто, без надлежащей защиты. Еще раз — радар дальнего обнаружения просто стоит в пустыне. Без защиты. Без перемещения. Для наших ребят это было полное непонимание 

— отметил Крамаров.

Для сравнения он привел украинский опыт.

У нас в первые часы вторжения все комплексы были сняты с позиций и спрятаны. А там они стоят открыто годами 

— пояснил Крамаров.

Смогут ли США справиться без Украины

Несмотря на критику, эксперт признает — США обладают достаточным потенциалом. Но ключевой фактор — время.

Они смогут. У них есть ресурсы, технологии, производство. Но вопрос — сколько времени это займет. Украина шла к этому годами. Мы учились этому 3–4 года. С первого "шахеда" в 2022 году. Это не делается за месяц 

— подчеркнул Крамаров.

И добавил, что есть вещи, которые невозможно просто скопировать.

Можно скопировать дрон. Но нельзя быстро скопировать систему управления, программное обеспечение, интеграцию всех элементов 

— пояснил эксперт.

Украинский опыт войны оказался уникальным и критически важным даже для технологически сильных союзников.

Несмотря на мощную технику, без правильной тактики и системного подхода она не дает эффективного результата. Именно поэтому роль Украины как носителя реального боевого опыта только возрастает.

Украина работает с 5 странами по противодействию "шахедам", есть и запросы от американской стороны - Зеленский получил отчет Умерова из поездки на Ближний Восток20.03.26, 13:27 • 3218 просмотров

