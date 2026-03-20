$43.960.0750.500.02
ukenru
Украина работает с 5 странами по противодействию "шахедам", есть и запросы от американской стороны - Зеленский получил отчет Умерова из поездки на Ближний Восток

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Украинские специалисты консультируют партнеров по противодействию дронам и стабилизации ситуации в регионе. Зеленский поручил оценить участие в миссиях в Ормузском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отчете секретаря СНБО Рустема Умерова о поездке на Ближний Восток, указав, что Украина работает с 5 странами по противодействию "шахедам", есть и запросы от американской стороны об экспертной поддержке, а также, что поручил оценить участие в миссиях в Ормузском проливе, пишет УНН.

Доклад Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Подробно говорим с партнерами на всех необходимых уровнях. Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "шахедам" – предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Прорабатываем запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что "Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана – это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а значит, ценовой ситуации, в частности в Европе и Украине". "Нашей принципиальной позицией является и недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является давним сообщником россии. Нигде в мире нельзя позволять террористам определять, что будет с людьми и странами", - указал Зеленский.

Отдельно обсудили возможности международного взаимодействия для восстановления безопасности в Ормузском проливе. Поручил Рустему Умерову привлечь МИД Украины и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях. В ближайшее время ожидаю конкретных результатов оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертной оценки для защиты жизни признаются всеми партнерами. Слава Украине!

- отметил Зеленский.

