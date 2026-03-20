Не думал, что придется так часто привлекать армию США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думал, что во время его второй каденции ему придется так часто применять американские вооруженные силы. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Так, комментируя ход войны против Ирана, Трамп отметил, что США "отлично" справляются в этом конфликте, и что "за два дня было уничтожено 58 кораблей".

Иранский флот также имел "отличные" корабли, говорит Трамп, но "разница заключалась в том, что они не знали, как их использовать" - пишет издание.

Говоря о вооруженных силах США, в частности об их операциях в Венесуэле в январе, он указал: "Я не думал, что буду использовать их так часто, но я рад, что восстановил их".

Кроме того, Трамп заявил, что США хотели бы вести переговоры с Ираном, но "нам не с кем".

"Теперь там больше никто не хочет быть лидером. Мы хотим с ними поговорить, но нам не с кем. Нам это нравится", - пояснил президент США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные "свободно перемещаются" по территории Ирана, а Ормузский пролив "откроется сам собой".

