Google несет ответственность за обзоры от ИИ - немецкий суд

Американская компания Google несет прямую юридическую ответственность за содержание кратких обзоров в поисковой выдаче, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). О вынесенном 28 мая решении по иску двух мюнхенских издательств в пятницу сообщил земельный суд в столице Баварии, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В решении отмечается, что созданные с помощью ИИ обзоры в результатах поиска (Google AI Overview) ошибочно связывали издательства с мошенничеством, непрозрачными схемами подписки и сомнительными бизнес-практиками. В этих сводках ИИ смешал информацию об истцах с данными о других, действительно сомнительных компаниях и выдумал связи, которых не было в использованных источниках.

Компания Google настаивала, что не несет ответственности за сам процесс обработки данных и используемый при этом сторонний контент. Суд однозначным образом отверг эту аргументацию и постановил, что обзор от ИИ, размещаемый в самом верху поисковой выдачи, является не просто отображением результатов поиска или ссылкой на них, а самостоятельным контентом, ответственность за который несет оператор поисковой системы.

Поскольку ИИ обобщает результаты, оценивает содержание источников и представляет их в структурированном виде, Google тем самым полностью самостоятельно создает новые утверждения, которые выходят за рамки простой выдачи ссылок, отметил суд. Исходя из этого, в данном случае неприменима судебная практика Федеральной судебной палаты Германии (BGH), согласно которой операторы поисковых систем освобождаются от прямой ответственности за простое отображение ссылок на сторонний контент.

Суд также отклонил доводы Google о том, что пользователи могут самостоятельно проверить источники по ссылкам и им известно о нецелесообразности "слепо доверять информации, сгенерированной ИИ". Суд подчеркнул, что краткий обзор от ИИ был "самодостаточным утверждением, содержание которого понятно без дополнительных объяснений". Кроме того, в обзоре от ИИ не указывалось на возможную недостоверность информации, добавил суд в Мюнхене.

Представитель Google в ответ на судебное решение заявил, что компания "инвестирует значительные средства в качество ИИ-обзоров, чтобы гарантировать точность информации в подавляющем большинстве ответов". В компании сообщили, что внимательно изучат судебное решение.

Предварительное судебное предписание запрещает американскому оператору поисковой системы распространять в ИИ-обзорах ложные утверждения об истцах и обязывает возместить 80 процентов судебных издержек. Это решение может стать прецедентом для цифровой сферы. Оно еще не имеет юридической силы, так как Google имеет право его обжаловать.

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