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Стармер пообещал Рютте обнародовать план инвестиций в оборону к июльскому саммиту НАТО — Reuters

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит план инвестиций в оборону к саммиту НАТО в Анкаре. Разговор с генсеком НАТО Рютте состоялся на фоне усиления политического давления

Стармер пообещал Рютте обнародовать план инвестиций в оборону к июльскому саммиту НАТО — Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что он опубликует план инвестиций правительства в оборону к саммиту альянса в Анкаре в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время телефонного разговора Стармер и Рютте согласились, что союзники должны укрепить коллективную оборону и быстрее реагировать на общие и меняющиеся угрозы.

Издание указывает, что этот разговор состоялся на фоне усиления политического давления на Стармера после того, как Джон Хили ушел в отставку с поста министра обороны в четверг, обвинив Стармера в том, что он не выделит ресурсы, необходимые для защиты Британии от растущих угроз.

Премьер-министр проинформировал о планах относительно плана инвестиций в оборону, подчеркнув свое обязательство опубликовать его к саммиту НАТО в Анкаре. Генеральный секретарь НАТО приветствовал увеличение инвестиций Великобритании в оборону как важный вклад в альянс и в противодействие угрозам, с которыми мы сталкиваемся

— сказал представитель.

Справочно

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля. Британский план инвестиций в оборону должен был быть представлен еще в прошлом году.

Стармер подтвердил свою цель увеличить расходы на оборону до 3% ВВП и сказал, что национальная безопасность остается главным приоритетом правительства, даже когда оно принимает сложные бюджетные решения.

Напомним

Турция привлечет около 70 тысяч сотрудников сил безопасности к охране участников и обеспечению безопасности саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля.

США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT13.06.26, 12:17 • 33424 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Джон Хили
Кир Стармер
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Великобритания
Анкара
Турция