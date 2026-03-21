Иран атаковал баллистическими ракетами базу США на острове Диего-Гарсия
Киев • УНН
Иран запустил две ракеты по стратегической базе США в Индийском океане. Одна ракета упала сама, другую перехватил американский корабль.
Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Ни одна из запущенных иранских ракет не достигла целей. В то же время, как отмечает WSJ, этот запуск ознаменовал первое оперативное применение Ираном межконтинентальных баллистических ракет в попытках выйти далеко за пределы Ближнего Востока - это может угрожать интересам США в регионе.
По предварительным данным, одна из ракет потерпела неудачу во время полета. Другую ракету уничтожил американский военный корабль – он запустил по ней ракету-перехватчик.
База Диего-Гарсия находится примерно в 4000 километрах от Ирана. Она является стратегическим военным хабом, где США размещают бомбардировщики, атомные подводные лодки и ракетные эсминцы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует свернуть военные усилия на Ближнем Востоке после устранения иранской угрозы.