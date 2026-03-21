21 марта, 00:55 • 18033 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
20 марта, 17:00 • 39483 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
20 марта, 15:55 • 57790 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
20 марта, 14:50 • 35426 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 35733 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 30236 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
20 марта, 13:16 • 42471 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 20044 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
20 марта, 11:43 • 16958 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47 • 19541 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
Иран атаковал баллистическими ракетами базу США на острове Диего-Гарсия

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Иран запустил две ракеты по стратегической базе США в Индийском океане. Одна ракета упала сама, другую перехватил американский корабль.

Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ни одна из запущенных иранских ракет не достигла целей. В то же время, как отмечает WSJ, этот запуск ознаменовал первое оперативное применение Ираном межконтинентальных баллистических ракет в попытках выйти далеко за пределы Ближнего Востока - это может угрожать интересам США в регионе.

По предварительным данным, одна из ракет потерпела неудачу во время полета. Другую ракету уничтожил американский военный корабль – он запустил по ней ракету-перехватчик.

База Диего-Гарсия находится примерно в 4000 километрах от Ирана. Она является стратегическим военным хабом, где США размещают бомбардировщики, атомные подводные лодки и ракетные эсминцы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует свернуть военные усилия на Ближнем Востоке после устранения иранской угрозы.

