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Европа должна избавиться от бюрократии и готовиться к новой эре обороны – Ирина Терех, CEO и CTO Fire Point

Киев • УНН

 • 2378 просмотра

CEO и CTO компании Fire Point Ирина Терех призвала Европу пересмотреть подходы к обороне, инновациям и технологическому суверенитету. Она объяснила, почему бюрократия стала главной угрозой для оборонного развития, и как украинский опыт может стать ориентиром для будущей архитектуры безопасности Европы.

Европа должна избавиться от бюрократии и готовиться к новой эре обороны – Ирина Терех, CEO и CTO Fire Point

Накануне международной оборонной выставки Eurosatory в парижском Sciences Po состоялся исполнительный мастер-класс, посвященный военным инновациям и будущему европейской обороны. CEO и CTO украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала Европу пересмотреть подходы к обороне, избавиться от чрезмерной бюрократии и сделать ставку на технологический суверенитет, сообщает УНН.

"Единственный способ действительно быть уверенным в своей безопасности – полагаться на технологический суверенитет, а не на политические циклы. Политические циклы – это азартная игра. Сегодня одно, завтра другое. Единственное, что вы можете измерить – это технология", – сказала Ирина Терех.

По ее словам, полномасштабная война в Украине заставила пересмотреть многие представления о безопасности, которые десятилетиями считались незыблемыми. Одной из ключевых проблем, по ее словам, является постепенная потеря технологических компетенций и чрезмерная зависимость от внешних гарантий безопасности.

"Когда ты делегируешь свою власть и свой суверенитет кому-то другому, ты становишься ребенком. А ребенок не является равноправным игроком в мировой политике", – подчеркнула CEO и CTO украинской компании Fire Point.

Особое внимание в своем выступлении она уделила украинскому опыту трансформации оборонной отрасли после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Ирина Терех считает, что одним из важнейших решений стало то, что государство фактически открыло оборонный сектор для частного бизнеса, позволив тысячам частных компаний, инженеров и предпринимателей войти в оборонную сферу, доступ к которой ранее был существенно ограничен.

"В начале полномасштабного вторжения в Украине было около семи компаний, работавших с дронами. Сегодня их тысячи", – привела пример Ирина.

История украинской оборонной отрасли за последние три года стала примером того, насколько быстро могут меняться целые индустрии в условиях экзистенциальной угрозы. Именно поэтому, убеждена Терех, Европе уже сейчас стоит пересматривать подходы к развитию собственных оборонных возможностей.

Она также обратила внимание на то, что страны Европы до сих пор недостаточно инвестируют в разработку новых военных технологий.

"Сегодня европейские страны в среднем тратят примерно 2% своих оборонных бюджетов на дроны. Все остальное остается привязанным к традиционным системам вооружений", – отметила она.

По словам Терех, роль беспилотных систем сегодня выходит далеко за пределы отдельного вида вооружения. Война в Украине показала, что дроны постепенно превращаются в один из ключевых инструментов ведения боевых действий, влияя как на разведку и логистику, так и на поражение целей на сотни и даже тысячи километров от линии фронта.

В то же время, подчеркнула она, современная война не сводится к превосходству отдельного вида оружия. Вместо этого решающее значение имеет способность государства быстро создавать новые технологии, масштабировать их производство и постоянно адаптировать к изменениям на поле боя.

Напомним

Командир подразделения "Асгард" Сил беспилотных систем с позывным "Джоконда" заявил, что именно массовое производство беспилотников Fire Point позволило перейти к непрерывному поражению противника, а сами дроны компании стали одними из самых эффективных средств на фронте. Он считает, что развитие собственного производства вооружений дает Украине не только новые боевые возможности, но и критически важную независимость от внешних поставщиков оружия.

 

Елена Архипова

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Ирина Терех
Fire Point
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Война в Украине
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Париж
Украина
Беспилотный летательный аппарат