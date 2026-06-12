Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной

Украина применила санкции против российских пропагандистских медиа и судей, принимавших незаконные решения в отношении украинских журналистов, в том числе замученной в плену рф Виктории Рощиной, активистов и политиков, соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский, сообщили в ОП, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций против российских пропагандистских медиа и судей, принимавших незаконные решения в отношении украинцев. В санкционный пакет вошли 29 физических и 17 юридических лиц - указали в ОП.

Как сообщается, "среди них – судьи, причастные к уголовному преследованию украинцев на территории россии и на временно оккупированном полуострове Крым, а также к заочному осуждению украинских активистов, журналистов и политиков".

"В частности, это московский судья Тимур Вахрамеев, который системно принимает политически мотивированные решения против гражданских украинцев и бойцов добровольческих подразделений. Он способствовал полной изоляции незаконно задержанных украинских журналистов и причастен к заключению Виктории Рощиной, которую замучили в российском плену. О ее гибели стало известно 10 октября 2024 года, когда она уже была в списках на обмен. Тело Виктории Рощиной с многочисленными следами пыток россия вернула Украине только в феврале 2025-го", - говорится в сообщении.

Также в этот пакет "вошли российские пропагандистские медиа и их руководители, вовлеченные в систематическое распространение лжи и российской пропаганды. Это "Газета.Ру", "Лента.Ру", также в списке – Союз журналистов россии".

"Считаем, что все причастные к преследованию украинцев и распространению российской пропаганды должны отвечать за свои действия. Украинские санкции – только начало, будут и последующие решения. Благодарны правозащитным организациям за информацию и помощь в документировании таких случаев", – отметил советник - уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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