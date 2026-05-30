Зеленский подписал указы о новых санкциях по 20-му пакету ЕС
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал указы о санкциях для синхронизации с 20-м пакетом ЕС. Контроль за исполнением решений возложен на Рустема Умерова.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны относительно применения новых санкций против физических и юридических лиц, передает УНН.
Детали
Речь идет об указах №447/2026 и №448/2026 от 29 мая 2026 года. Документы синхронизируют украинскую санкционную политику с 20-м пакетом санкций Европейского Союза против россии.
В обоих решениях СНБО предусмотрено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим и юридическим лицам, перечень которых содержится в соответствующих приложениях к правительственным распоряжениям.
Контроль за исполнением решений возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.
Кабинет министров, СБУ и Национальный банк должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций. Также Министерству иностранных дел поручено проинформировать о введении ограничений компетентные органы ЕС, США и других государств.
Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.
ЕС готовит новые санкции против россии для давления на кремль - Каллас28.05.26, 16:46 • 3316 просмотров