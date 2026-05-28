ЕС готовит новые санкции против россии для давления на кремль - Каллас

Европейский Союз готовит новые санкции против россии, чтобы заставить кремль перейти от имитации переговоров к реальному диалогу по завершению войны против Украины. Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лимасоле, передает УНН.

Мы готовим новые санкции против россии, чтобы действительно давить на нее и заставить перейти от имитации переговоров к фактическому приходу за стол переговоров

По ее словам, министры ЕС также обсудили, как усилить глобальное давление на москву.

Слишком многие страны продолжают вести бизнес с россией, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям