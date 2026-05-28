ЕС готовит новые санкции против россии для давления на кремль - Каллас
Киев • УНН
Кая Каллас заявила о подготовке новых ограничений для давления на кремль. Угрозы рф дипломатам в Киеве она назвала объявлением военного преступления.
Европейский Союз готовит новые санкции против россии, чтобы заставить кремль перейти от имитации переговоров к реальному диалогу по завершению войны против Украины. Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лимасоле, передает УНН.
Детали
Мы готовим новые санкции против россии, чтобы действительно давить на нее и заставить перейти от имитации переговоров к фактическому приходу за стол переговоров
По ее словам, министры ЕС также обсудили, как усилить глобальное давление на москву.
Слишком многие страны продолжают вести бизнес с россией, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям
Каллас добавила, что ЕС должен эффективнее использовать торговые механизмы, инвестиции и доступ к рынку для усиления давления на россию.
Отдельно глава европейской дипломатии назвала угрозы москвы иностранным дипломатам в Киеве "публичным объявлением военного преступления".
Прямая угроза москвы убить иностранных дипломатов в Киеве является публичным объявлением военного преступления
