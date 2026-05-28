Сибига заявил о наличии карт у Украины и призвал Европу действовать решительно
Киев • УНН
Сибига призвал ЕС разыграть карты для мира и открыть переговорные кластеры в июне. Важными шагами являются санкции и демилитаризация ЗАЭС.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Европа должна действовать решительно и приблизить мир через конкретные шаги, а также открыть в июне переговорные кластеры о вступлении Украины в ЕС, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.
У Украины есть карты. У Европы есть карты. У нас сильная позиция. Настало время ее разыграть. В то время как динамика войны меняется, а асимметричная стратегия Украины приносит результаты, именно сейчас Европа должна действовать решительно и приблизить мир — как дополнение к основному переговорному треку под лидерством США
Центральными темами участия главы МИД Украины стали усиление роли Европы в мирных усилиях, прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС и открытие переговорных кластеров, усиление санкционного давления на рф, а также обеспечение оборонных нужд Украины.
Участие Европы в приближении мира
Министр подчеркнул, что партнеры "должны начать с конкретных и реалистичных шагов: прекращения огня в отношении аэропортов, морских портов, возвращения гражданских заложников, демилитаризации Запорожской АЭС, создания гуманитарного коридора из оккупированных Олешек на Херсонщине, где люди уже неделями остаются без еды, воды и лекарств".
"Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которая возглавит эти усилия. Нужно четко определить мандат — и он должен представлять единый голос Европы. У Европы есть рычаги для достижения ощутимых результатов — прежде всего санкции и замороженные российские активы", — подчеркнул он.
Открытие кластеров
Глава МИД также призвал коллег уже сейчас принять решение об открытии всех шести переговорных кластеров для Украины в июне. По словам министра, украинцы нуждаются и заслуживают этого признания. Украина нуждается в ЕС — и ЕС нуждается в Украине.
Сибига также подчеркнул, что новая и перспективная динамика двусторонних отношений с Венгрией открывает окно возможностей, и европейские союзники не могут позволить себе его упустить.
