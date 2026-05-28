Сибига заявил о наличии карт у Украины и призвал Европу действовать решительно

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Европа должна действовать решительно и приблизить мир через конкретные шаги, а также открыть в июне переговорные кластеры о вступлении Украины в ЕС, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

У Украины есть карты. У Европы есть карты. У нас сильная позиция. Настало время ее разыграть. В то время как динамика войны меняется, а асимметричная стратегия Украины приносит результаты, именно сейчас Европа должна действовать решительно и приблизить мир — как дополнение к основному переговорному треку под лидерством США