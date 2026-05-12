Мы призываем к большей роли Европы в мирном процессе и прекращении террора рф - Сибига

В ночь на 12 мая россия запустила более 200 дронов против Украины. Оккупанты целились по гражданской инфраструктуре, в частности по детскому саду. По меньшей мере шесть человек получили ранения и как минимум один человек погиб. Об этом сообщил в соцсетях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Как отметил министр, повторное отклонение предложения о мире со стороны российского диктатора владимира путина должно иметь более сильные последствия.

Нужно более сильное давление через эффективные санкции Украины с долгосрочным эффектом и решительные шаги наших партнеров

Министр иностранных дел Украины также отметил: пришло время укрепить наши позиции и заставить москву прекратить войну.

путин должен осознать, что для него ситуация будет только ухудшаться. Его единственным вариантом должно быть прекращение террора. Мы призываем к большей роли Европы в мирном процессе, которая будет дополнять основное дипломатическое направление под руководством США