102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф

россия атаковала Украину 117 дронами за ночь, сбито или подавлено 102 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 июня (с 18:00 11 июня) противник атаковал 117 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксированы попадания 14 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 8 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

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