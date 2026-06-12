102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф
Киев • УНН
В ночь на 12 июня россия выпустила по Украине 117 ударных беспилотников различных типов. ПВО уничтожила 102 дрона, зафиксированы попадания на семи локациях.
россия атаковала Украину 117 дронами за ночь, сбито или подавлено 102 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 июня (с 18:00 11 июня) противник атаковал 117 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксированы попадания 14 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 8 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12.06.26, 07:43 • 5920 просмотров