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Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

Повреждение мостов критически осложнило логистику оккупантов в Крыму. Жданов заявил о начале "оперативного котла" и дефиците топлива на полуострове.

Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике

Повреждение ключевых мостов на подступах к оккупированному Крыму может стать одним из самых серьезных вызовов для российской логистики за время полномасштабной войны, а удары по транспортной инфраструктуре уже влияют на возможности обеспечения полуострова и создают предпосылки для его постепенной изоляции. Подробнее о том, что происходит в Крыму и каковы перспективы развития событий на полуострове, специально для УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, сегодня основная нагрузка по обеспечению оккупированного Крыма приходится на сухопутные маршруты через Перекоп, Армянск и Чонгар. Именно эти направления остаются ключевыми для перевозки грузов как на сам полуостров, так и для российских войск, действующих на южном направлении фронта. Поэтому потеря или ограничение работы этих маршрутов существенно усложняет логистику оккупантов.

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Крымский мост после повреждений уже не может выдерживать проектную нагрузку. Там очень сильно ограничено движение. По железнодорожной части даже есть запрет на перевозку цистерн с топливом на территорию полуострова. Поэтому направления Перекоп–Армянск и Чонгар сегодня являются основными логистическими маршрутами для Крыма

 – пояснил Жданов.

Он пояснил, что именно учитывая важность этих путей, россия вкладывала значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры на оккупированных территориях. В частности, строилась трасса "Новороссия", которая использовалась не только для нужд Крыма.

Это основная логистика Крыма. Но не только Крыма. Этой трассой пользуются также группировки российских войск "Днепр" и "Запад" для переброски техники, личного состава, боеприпасов и военного имущества. Поэтому удары по этим маршрутам имеют значение не только для полуострова 

– отметил военный эксперт.

Вместе с тем, военный аналитик заметил, что россия уже не держит в Крыму большой сухопутной группировки. По его словам, значительная часть личного состава была переброшена на фронт из-за проблем с комплектованием войск.

Сегодня мы точно знаем, что мобилизационная система рф не справляется с пополнением потерь. Поэтому они наоборот забирают военных из Крыма на фронт. Там остаются преимущественно связисты, подразделения ПВО, спецназовцы и части, обеспечивающие охрану побережья 

– подчеркнул Жданов.

Несмотря на это, обеспечение полуострова остается важной задачей для оккупационных властей. Особенно это касается систем противовоздушной обороны, которые россия продолжает перебрасывать в Крым после потерь от украинских ударов.

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Мы выбиваем системы ПВО, и они вынуждены завозить новые. Но массовой переброски танков или бронетехники на полуостров сейчас нет. Основное внимание уделяется поддержке тех подразделений, которые остаются в Крыму 

– добавил военный эксперт.

Кроме того, эксперт не исключает, что российская сторона будет пытаться компенсировать потери логистических маршрутов за счет понтонных переправ. В частности, такие решения могут применяться в районе Чонгара и Северо-Крымского канала.

Они будут пытаться наводить понтонные переправы. Через Северо-Крымский канал это возможно. В районе Чонгара такие конструкции уже использовались ранее. Но мы знаем, где они находятся, и можем держать их под огневым контролем 

– отметил Жданов.

Кроме того, россия может попытаться активнее использовать морские перевозки. Впрочем, эксперт подчеркивает, что этот вариант также не гарантирует безопасного снабжения.

Остается Крымский мост и морские перевозки. Они могут использовать десантные корабли как грузовые суда. Но и эти маршруты находятся под нашим влиянием. Мы не собираемся просто наблюдать за тем, как они обеспечивают оккупационные войска 

– подчеркнул военный эксперт.

По мнению Жданова, нынешняя ситуация уже позволяет говорить о начале формирования для российских войск "оперативного котла" в Крыму, и он напомнил, что подобные примеры неоднократно встречались в истории.

Это уже не логистическая ловушка, а оперативный котел. История показывает, что ни одна армия мира не могла долго удерживать Крым после потери логистики. Кто контролирует пути снабжения, тот контролирует ситуацию на полуострове 

– объясняет Жданов.

По словам военного аналитика, за последние годы Украина уже существенно изменила ситуацию вокруг Крыма, именно поэтому российские войска были вынуждены сократить свою группировку на полуострове, а корабли Черноморского флота покинули свои основные базы.

Когда-то в Крыму была большая группировка российских войск. Сегодня ее уже нет. Мы фактически выбили оттуда Черноморский флот. А после появления дальнобойных дронов получили возможность влиять и на логистику полуострова 

– пояснил военный эксперт.

Отдельно эксперт прокомментировал сообщения о росте панических настроений среди населения Крыма. По его словам, уже поступает информация об очередях на заправках и попытках оккупационных властей взять ситуацию под контроль.

Есть информация, что уже поступают указания прекращать панику и разгонять очереди на АЗС. Также создан координационный штаб по распределению горючего. Это свидетельствует о том, что проблему признают даже сами оккупанты 

– подчеркнул Жданов.

Также, по словам эксперта, в случае дальнейшего ухудшения ситуации в первую очередь будут обеспечиваться военные нужды, а гражданское население может столкнуться с дефицитом.

Рассматривается даже возможность ограничения продажи горючего гражданским. В первую очередь ресурс нужен армии, системам ПВО, коммунальным и правоохранительным службам. Для населения его может оставаться все меньше 

– отметил военный эксперт.

Так, говоря о перспективах развития событий, Олег Жданов считает, что нынешние трудности являются лишь началом более серьезных проблем для оккупационных властей.

Я бы сказал, что это начало трудностей в Крыму и на Азовском побережье. Дальше будет сложнее. Для тех, кто переехал в Крым после оккупации, это уже серьезный сигнал задуматься о будущем 

– пояснил Жданов.

Кроме того, полуостров постепенно теряет статус безопасного тыла для российской армии.

путин когда-то говорил, что Крым станет непотопляемым авианосцем. Но сегодня этот "авианосец" уже дал течь. Можно сказать, что в его "борту" появилась серьезная пробоина. И последствия этого становятся все более заметными 

– заметил военный эксперт.

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Алла Киосак

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