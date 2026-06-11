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В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины

Киев • УНН

 • 2074 просмотра

В июне количество пересечений границы выросло до 100-115 тысяч человек в сутки из-за сезона отпусков. Наибольшая нагрузка приходится на польское направление.

В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины

С началом лета пассажиропоток на украинской границе традиционно вырос. Если весной границу ежесуточно пересекали в среднем около 85 тысяч человек, то уже в июне этот показатель стабильно превышает 100 тысяч. В выходные количество пересечений достигало 115 тысяч в сутки. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В ГПСУ советуют не ориентироваться на телеграм-каналы

По словам Демченко, гражданам стоит проверять информацию о загруженности пунктов пропуска в официальных источниках, а не полагаться на сообщения в социальных сетях или телеграм-каналах.

Вместо того чтобы смотреть различные телеграм-каналы, которые распространяют информацию о ситуативных очередях, я бы советовал людям ознакамливаться с состоянием загруженности пунктов пропуска. Тогда они будут видеть реальную картину - где и в какой час наиболее загруженные направления, а где ситуация спокойнее. Такую информацию можно найти на странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы. Она обновляется каждые три часа и позволяет людям более эффективно планировать свою поездку

- сказал Демченко.

С началом лета пассажиропоток вырос более чем на 15%

В ГПСУ отмечают, что увеличение количества поездок в начале лета является традиционным явлением. На это влияют завершение учебного года, сезон отпусков и активизация поездок граждан за границу.

Начало лета традиционно сопровождается ростом пассажиропотока. Мы это наблюдали и в этом году, и в предыдущие годы. Если в будние дни весенних месяцев средний показатель пересечения границы составлял около 85 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, то уже с 1 июня пассажиропоток начал активно расти. Первые дни лета показали около 95 тысяч пересечений в сутки, а сейчас этот показатель стабильно превышает 100 тысяч

- рассказал спикер.

По его словам, особенно ощутимая нагрузка фиксировалась в выходные.

В выходные дни, которые недавно прошли, границу пересекало до 115 тысяч граждан в сутки. При этом в течение всего июня наблюдается преимущество выезда из Украины. Люди едут на отдых, решают личные дела или навещают родственников за границей. Мы ожидаем, что пассажиропоток продолжит расти и в дальнейшем. В пиковые периоды он может достигать даже 150 тысяч пересечений границы в сутки

- отметил Демченко.

Половина всех поездок приходится на польское направление

По словам Демченко, наибольшая нагрузка традиционно фиксируется на границе с Польшей. Именно это направление остается самым популярным среди граждан, выезжающих из Украины.

Если говорить о распределении пассажиропотока, то около 50% всех пересечений границы приходится именно на границу с Польшей. Это наиболее популярное направление как для легковых автомобилей, так и для автобусного сообщения. Именно поэтому самые большие очереди чаще всего наблюдаются на польском участке границы, особенно в выходные дни и в периоды повышенного спроса на поездки за границу

- сказал Демченко.

Когда лучше всего пересекать границу

В пограничной службе подчеркивают, что время ожидания на границе в значительной степени зависит от дня недели и времени суток.

Нельзя сказать, что на определенном направлении очереди есть круглосуточно. В утренние часы отдельные пункты пропуска могут быть почти свободными. В то же время на других направлениях могут быть очереди из нескольких десятков автомобилей. Именно поэтому важно отслеживать актуальную информацию и выбирать менее загруженные маршруты

- пояснил спикер ГПСУ.

Он добавил, что наибольшая нагрузка сейчас приходится именно на выезд из Украины.

Сейчас мы видим повышенный спрос на выезд за границу. Именно это и приводит к формированию очередей. Если люди планируют поездку на собственном автомобиле, стоит заранее проверять ситуацию на конкретном пункте пропуска и учитывать особенности определенных дней и направлений

- отметил Демченко.

Автобусы работают через электронную очередь

Отдельно спикер ГПСУ напомнил, что для автобусных перевозок действует система электронной очереди.

Для автобусов работает электронная очередь. Пограничники не влияют на графики регулярных или нерегулярных рейсов. Система определяет конкретное время прибытия автобуса в пункт пропуска. На большинстве направлений уже действует механизм слотирования, а там, где его еще нет, регистрация в электронной очереди все равно остается обязательной

- сказал он.

Что касается железнодорожного сообщения, то здесь, по словам Демченко, все зависит от графика движения поездов и ситуации с безопасностью.

Железнодорожное сообщение может корректироваться из-за факторов безопасности, в частности из-за воздушных тревог или обстрелов. В то же время само пограничное оформление как для поездов, так и для автобусов и легковых автомобилей осуществляется максимально оперативно

- подытожил спикер ГПСУ.

На границе с Польшей очереди - перечень самых загруженных пунктов пропуска10.06.2026, 16:42 • 3546 просмотров

Андрей Тимощенков

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