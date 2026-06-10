На границе с Польшей очереди - перечень самых загруженных пунктов пропуска
Киев • УНН
На границе с Польшей зафиксировано накопление транспорта на выезд. Самые большие очереди наблюдаются в Шегинях, Устилуге и Краковце, Смильница свободна.
Очереди наблюдаются на границе Украины и Польши, сообщили в Госпогранслужбе, назвав самые загруженные пункты пропуска, пишет УНН.
На украинско-польской границе наблюдается накопление транспортных средств на выезд из Украины
По данным ГПСУ, на выезд из Украины на 15 часов ситуация была следующей:
- «Угринов» - 45 автомобилей;
- «Рава-Русская» - 40 автомобилей;
- «Грушев» - 30 автомобилей;
- «Краковец» - 55 легковых автомобилей;
- «Шегини» - 65 автомобилей, 1 автобус;
- «Нижанковичи» - 25 автомобилей;
- «Устилуг» - 60 автомобилей, 1 автобус.
Как указано, незагруженным пунктом пропуска на выезд из Украины является "Смильница".
"Чтобы избежать длительного ожидания, рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска, а также пересекать границу в ранние утренние или поздние вечерние часы", - посоветовали пограничники.
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