На пункте пропуска "Шегини - Медика" почти на полтора года прекратят выезд автобусов в Польшу

С 15 июня 2026 года на пункте пропуска "Шегини – Медика" начнутся масштабные ремонтные работы автобусной полосы движения на выезд из Украины в Польшу. В связи с этим пропуск автобусов в направлении Польши будет временно прекращен. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Отмечается, что ремонтные работы продлятся до ноября 2027 года.

В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" на этот период осуществляться не будет