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На пункте пропуска "Шегини - Медика" почти на полтора года прекратят выезд автобусов в Польшу

Киев • УНН

 • 676 просмотра

С 15 июня 2026 года из-за ремонта на пункте Шегини - Медика прекратят выезд автобусов в Польшу. Работы продлятся до ноября 2027 года.

На пункте пропуска "Шегини - Медика" почти на полтора года прекратят выезд автобусов в Польшу

С 15 июня 2026 года на пункте пропуска "Шегини – Медика" начнутся масштабные ремонтные работы автобусной полосы движения на выезд из Украины в Польшу. В связи с этим пропуск автобусов в направлении Польши будет временно прекращен. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ремонтные работы продлятся до ноября 2027 года.

В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" на этот период осуществляться не будет

- говорится в сообщении.

В то же время автобусы, следующие из Польши в Украину, будут пересекать границу через этот пункт пропуска в обычном режиме.

В Гостаможслужбе призвали перевозчиков и пассажиров учесть изменения при планировании поездок и выбирать другие пункты пропуска для выезда в Польшу.

Для пересечения государственной границы в направлении выезда из Украины в Польшу необходимо выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе

- подчеркнули в ведомстве.

На границе с Польшей изъяли партию элитного меха на сумму 400 тыс. гривен06.06.26, 17:54 • 7148 просмотров

Андрей Тимощенков

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